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ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииФранция. Лига 2 2022/2023

Во Франции отложили решение по прерванному матчу между «Бордо» и «Родезом»

сегодня, 01:00
БордоЛоготип футбольный клуб Бордо-:-Логотип футбольный клуб РодезРодез02.06.2023 в 21:45 Матч отменен

Дисциплинарная комиссия Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) примет окончательное решение по матчу «Бордо» — «Родез» 12 июня.

Встреча последнего 38-го тура Лиги 2 была прервана из-за того, что болельщик жирондинского клуба ударил игрока команды-соперника Люка Буадеса, после чего футболист упал на газон, не сумев самостоятельно подняться. Как сообщалось, форвард получил сотрясение мозга.

LFP проведёт расследование по ситуации, как и полагается в таком случае согласно регламенту.

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Буадес Люка
Перевод с lfp.fr
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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 09:26
Добрый день.
Начисляются!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:49
Долго же они разбираются,такое ужасно неразрешимое дело!
adekvat
adekvat
сегодня в 08:14
Не столько ударил, как красиво падал и корчился от боли. Одному оскар дать, второму титульный бой в UFC.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:05
Нешуточные страсти разгорелись из за этого инцидента , если на расследования требуется почти 2 недели.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:01
Болельщика нужно наказать, совсем крыша у человека поехала!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 07:39
Посадить урода в тюрьму
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 07:37
Решение должно быть жестким
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:30
Походе хук слева и нокаут... то игроки бьют болельщиков, то наоборот...непонятно во что превращается футбол.
112910415
112910415
сегодня в 07:04
неужели хулиган был "под чужим флагом ?!"
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 07:01, ред.
Добрый день!

Насколько я понимаю мне очки для ставок не начисляются?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:23
Теперь уже спешить некуда, чемпионат закончился...
6f3wyjm9jqpb
6f3wyjm9jqpb
сегодня в 04:59, ред.
Предлагаю ввести приз в виде исписанной снизу доверху всякой бессвязной фигнёй с кучей ошибок кружки и высылать её ежемесячно протону
протон
протон
сегодня в 04:32
Ну как то нужно сконструировать как бы увеличить посещаемость сайта. Я стараюсь приманивать с других ресурсов как могу.
протон
протон
сегодня в 02:45
Что бы хотел внести в новшество этого сайта, То как по видению администрации сайта, невзирая на победы игроков, которые побеждали, поощрять тех, кто был активным участником за текущий месяц, призами. Вот смотрите к чему я толкаю сайт. Это подталкивает игроков, что они вносили вклад для развития не только сайта, в общем спорта как вида футбол. Вы как считаете, администраторы, моя идея имеет место? Ну к примеру начислять очки дополнительные в КП ну в пол года подарок финалисты в виде чего-либо. Дать вип статус  за месяц. Не ужели нельзя развивать эти моменты? Например, игрок, который не вошел в группу Яшина вступает за счет активности на сайте 1 игрок?
alexgurzan
alexgurzan ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:44
Рейтинги ещё не обновились, раз в час.
Тут, в общем рейтинге, всё верно:
https://www.soccer.ru/game/rating_earned/2023-06/overal
протон
протон
сегодня в 01:42
Нервы не выдержали смотреть на негритянские танцы когда Бордо пролетает мимо Лиги 1. Но и так бы пролетели, нужно было побеждать в 5 мячей, хотя тогда ещё об этом не знали, а Родез бился за выживание. Бедный Анси. У него ещё были шансы что Родез не выиграет, теперь, видимо технарь, и Анси вылетает.
протон
протон ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 01:40, ред.
Доступно для ставок: 5680 у меня . А там в таблице не отображает мою позицию
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:35
Всё бывает. И в этом тоже разберутся . Ничего сверхъестественного не произошло.
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