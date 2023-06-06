Во Франции отложили решение по прерванному матчу между «Бордо» и «Родезом»

Дисциплинарная комиссия Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) примет окончательное решение по матчу «Бордо» — «Родез» 12 июня.
Встреча последнего 38-го тура Лиги 2 была прервана из-за того, что болельщик жирондинского клуба ударил игрока команды-соперника Люка Буадеса, после чего футболист упал на газон, не сумев самостоятельно подняться. Как сообщалось, форвард получил сотрясение мозга.
LFP проведёт расследование по ситуации, как и полагается в таком случае согласно регламенту.
Начисляются!
Начисляются!
Насколько я понимаю мне очки для ставок не начисляются?
Насколько я понимаю мне очки для ставок не начисляются?
Тут, в общем рейтинге, всё верно:
https://www.soccer.ru/game/rating_earned/2023-06/overal
Тут, в общем рейтинге, всё верно:
https://www.soccer.ru/game/rating_earned/2023-06/overal