Во Франции отложили решение по прерванному матчу между «Бордо» и «Родезом»

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сегодня, 01:00

Дисциплинарная комиссия Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) примет окончательное решение по матчу «Бордо» — «Родез» 12 июня.

Встреча последнего 38-го тура Лиги 2 была прервана из-за того, что болельщик жирондинского клуба ударил игрока команды-соперника , после чего футболист упал на газон, не сумев самостоятельно подняться. Как сообщалось, форвард получил сотрясение мозга.

LFP проведёт расследование по ситуации, как и полагается в таком случае согласно регламенту.