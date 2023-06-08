Агент Маньяков требует дисквалифицировать полузащитника «Спартака» Игнатова

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вчера, 14:51

Агент требует дисквалифицировать полузащитника «Спартака» на срок до 6 месяцев.

По информации источника, в 2021 году футболист принял решение расторгнуть агентский договор, но Маньяков потребовал с игрока 9,5 млн рублей. Агент обратился в палату по разрешению споров РФС , но первое дело проиграл. Позже комитет встал на сторону Маньякова.

Игрок после этого обратился в суд города Мытищи и доказал свою правоту: в декабре прошлого года суд постановил, что агент не упускал никакую выгоду и Михаил ему ничего не должен. Позже областной суд решил, что хавбек должен выплатить деньги Маньякову, выполнив решение РФС . Игнатов теперь подал иск в кассационный суд.

Агент снова отправился в РФС с требованием наказать игрока за обращение в суд. По регламенту, Игнатов не мог обращаться в гражданский суд, не пройдя все инстанции спортивных судов (подобные дела должны разбираться в РФС или CAS ).

Футболист рискует получить дисквалификацию на срок от 3 до 6 месяцев или штраф в размере до 1 млн рублей.