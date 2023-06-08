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Агент Маньяков требует дисквалифицировать полузащитника «Спартака» Игнатова

вчера, 14:51

Агент Александр Маньяков требует дисквалифицировать полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова на срок до 6 месяцев.

По информации источника, в 2021 году футболист принял решение расторгнуть агентский договор, но Маньяков потребовал с игрока 9,5 млн рублей. Агент обратился в палату по разрешению споров РФС, но первое дело проиграл. Позже комитет встал на сторону Маньякова.

Игрок после этого обратился в суд города Мытищи и доказал свою правоту: в декабре прошлого года суд постановил, что агент не упускал никакую выгоду и Михаил ему ничего не должен. Позже областной суд решил, что хавбек должен выплатить деньги Маньякову, выполнив решение РФС. Игнатов теперь подал иск в кассационный суд.

Агент снова отправился в РФС с требованием наказать игрока за обращение в суд. По регламенту, Игнатов не мог обращаться в гражданский суд, не пройдя все инстанции спортивных судов (подобные дела должны разбираться в РФС или CAS).

Футболист рискует получить дисквалификацию на срок от 3 до 6 месяцев или штраф в размере до 1 млн рублей.

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sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:23
Фамилия говорит сама за себя.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 23:15
А там расценки ниже, чем в спортивном?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:04
В спортивном суде всё куплено, потому обратился сразу в гражданский.
bkg4w886n7ze
bkg4w886n7ze
вчера в 15:34
968ectra66pe
968ectra66pe
вчера в 15:32
Просто Маньяков маниакально любит деньги
Futurista
Futurista
вчера в 15:27
Каких маньяков он агент?)...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:15, ред.
Этого агента Маньякова отстранить бы от футбола.

Помню, его и Смородская, и Зарема, после того, как имели с ним дело, назвали просто "известный жулик". Также Соболев его обвинял в том, что тот просто все подъёмные после его перехода себе зажал и ничего вообще не отдал.

К тому же он любимый агент Газизова, что само по себе является характеристикой.

Почитал его интервью, убедился в этом, по его мнению, он бессеребренник, работает с игроками за бесплатно или им ещё приплачивает, зато про любых людей, которые его обвиняли в плохих вещах, он как о Гитлере примерно характеристики выложил.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:12
Опять в Спартаке проблемы. Двое дискву отбывают, ещё один может получить на полгода, а четвёртый вообще под судом ходит...
Viollator
Viollator
вчера в 15:07
Мишаня красава, забивака !
FERIS
FERIS
вчера в 14:59
От любви до ненависти один шаг.
Или бизнес и ничего личного)
протон
протон
вчера в 14:54
Классная история любви и ненависти.
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