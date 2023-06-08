Агент Маньяков требует дисквалифицировать полузащитника «Спартака» Игнатова

Агент Александр Маньяков требует дисквалифицировать полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова на срок до 6 месяцев.
По информации источника, в 2021 году футболист принял решение расторгнуть агентский договор, но Маньяков потребовал с игрока 9,5 млн рублей. Агент обратился в палату по разрешению споров РФС, но первое дело проиграл. Позже комитет встал на сторону Маньякова.
Игрок после этого обратился в суд города Мытищи и доказал свою правоту: в декабре прошлого года суд постановил, что агент не упускал никакую выгоду и Михаил ему ничего не должен. Позже областной суд решил, что хавбек должен выплатить деньги Маньякову, выполнив решение РФС. Игнатов теперь подал иск в кассационный суд.
Агент снова отправился в РФС с требованием наказать игрока за обращение в суд. По регламенту, Игнатов не мог обращаться в гражданский суд, не пройдя все инстанции спортивных судов (подобные дела должны разбираться в РФС или CAS).
Футболист рискует получить дисквалификацию на срок от 3 до 6 месяцев или штраф в размере до 1 млн рублей.
Помню, его и Смородская, и Зарема, после того, как имели с ним дело, назвали просто "известный жулик". Также Соболев его обвинял в том, что тот просто все подъёмные после его перехода себе зажал и ничего вообще не отдал.
К тому же он любимый агент Газизова, что само по себе является характеристикой.
Почитал его интервью, убедился в этом, по его мнению, он бессеребренник, работает с игроками за бесплатно или им ещё приплачивает, зато про любых людей, которые его обвиняли в плохих вещах, он как о Гитлере примерно характеристики выложил.
Помню, его и Смородская, и Зарема, после того, как имели с ним дело, назвали просто "известный жулик". Также Соболев его обвинял в том, что тот просто все подъёмные после его перехода себе зажал и ничего вообще не отдал.
К тому же он любимый агент Газизова, что само по себе является характеристикой.
Почитал его интервью, убедился в этом, по его мнению, он бессеребренник, работает с игроками за бесплатно или им ещё приплачивает, зато про любых людей, которые его обвиняли в плохих вещах, он как о Гитлере примерно характеристики выложил.