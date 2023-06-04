Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Джикия может получить бан на 4 матча за нецензурную брань в адрес судьи

сегодня, 00:28
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Капитан «Спартака» Георгий Джикия может пропустить первые матчи сезона 2023/24.

На 43-й минуте матча 30-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1) защитник, находясь на скамейке запасных, получил предупреждение. После этого он вышел к бровке и накричал на судью, за что получил красную карточку.

Согласно дисциплинарному регламенту РФС, Джикии грозит от двух до четырех матчей дисквалификации в РПЛ, а также штраф в размере от 200 000 до 500 000 рублей.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Защитник «Сантоса» получил 12-матчевую дисквалификацию
Вчера, 06:38
Тренер «Оренбурга» наказал игроков тренировками в шесть утра
02 июня
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Моуриньо
02 июня
ОфициальноКоманде Второй лиги присудили техническое поражение
01 июня
СлухиИнспекторы УЕФА хотят исключить «Барселону» из Лиги чемпионов
01 июня
Слухи«Ювентус» избежит лишения очков за финансовые махинации
30 мая
Сортировать
Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 09:32
Джикия-во все услышанное оправдывал Соболева!....Спартачи, что еще должно случится, чтобы ВЫ возненавидели такой Спартак?
dеigandre
dеigandre
сегодня в 09:25
Что Соболев, что Джикия-два неадеквата.
Пусть окончательно в медийную лигу уходят.
ABir
ABir
сегодня в 08:55
Ещё один ведущий игрок Спартака подвел свою команду
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 08:51, ред.
    амурец
    амурец
    сегодня в 08:43
    Играет так себе, зато с судьями еще спорит
    Vadik
    Vadik
    сегодня в 08:41
    Полностью дилетантский поступок со стороны Джикии. Интересно, в этот момент он о команде думал? И где роль Абаскаля? В Спартаке что, анархия, раз всякий запасной позволяет себе такое? Уверен, что Бесков, Царствие ему Небесное, такое бы просто не допустил!
    Naherger
    Naherger
    сегодня в 07:34
    Очень профессионально.
    А это между прочим один из капитанов сборной.
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 05:51
    Пусть отдохнет, нервишки поправит. А вообще то не гоже высказывать свое мнение судье. Для этого есть тренеры и др.руководители.
    s63r92wx9tay
    s63r92wx9tay
    сегодня в 05:19
    Нужно вернуть команду на десятое место.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 03:07
    Они с Сашкой подумали....и переименовали свою команду....
    Из "Бей Беги" ...в "Кричи Покажи"....
    АРМЕЕЦ_06
    АРМЕЕЦ_06
    сегодня в 01:29
    Наверное Армейцы виноваты в этом. Спровоцировали его.
    протон
    протон
    сегодня в 01:00
    Решил поддержать Соболева, а то Саньку видимо скучно одному отдыхать.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     