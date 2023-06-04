Джикия может получить бан на 4 матча за нецензурную брань в адрес судьи

Капитан «Спартака» Георгий Джикия может пропустить первые матчи сезона 2023/24.
На 43-й минуте матча 30-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1) защитник, находясь на скамейке запасных, получил предупреждение. После этого он вышел к бровке и накричал на судью, за что получил красную карточку.
Согласно дисциплинарному регламенту РФС, Джикии грозит от двух до четырех матчей дисквалификации в РПЛ, а также штраф в размере от 200 000 до 500 000 рублей.
Пусть окончательно в медийную лигу уходят.
Пусть окончательно в медийную лигу уходят.
А это между прочим один из капитанов сборной.
А это между прочим один из капитанов сборной.
Из "Бей Беги" ...в "Кричи Покажи"....
Из "Бей Беги" ...в "Кричи Покажи"....