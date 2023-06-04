Джикия может получить бан на 4 матча за нецензурную брань в адрес судьи

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сегодня, 00:28

Капитан «Спартака» может пропустить первые матчи сезона 2023/24.

На 43-й минуте матча 30-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1) защитник, находясь на скамейке запасных, получил предупреждение. После этого он вышел к бровке и накричал на судью, за что получил красную карточку.