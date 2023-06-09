Тен Хаг недоволен тем, что Магуайр не хочет уходить из «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 18:35

«Манчестер Юнайтед» намерен продать защитника .

Ситуация усложняется тем, что сам Магуайр не хочет уходить из манчестерского клуба.

Главный тренер «красных дьяволов» недоволен таким решением игрока, потому что хочет вложить в грядущие трансферы вырученные с продажи Магуайра средства.