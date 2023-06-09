Тен Хаг недоволен тем, что Магуайр не хочет уходить из «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» намерен продать защитника Харри Магуайра.
Ситуация усложняется тем, что сам Магуайр не хочет уходить из манчестерского клуба.
Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг недоволен таким решением игрока, потому что хочет вложить в грядущие трансферы вырученные с продажи Магуайра средства.
Ну нет рядом с ним ни единой души, чтоб объяснить ему смысл и значение
слова к о н т р а к т. )
Ну нет рядом с ним ни единой души, чтоб объяснить ему смысл и значение
слова к о н т р а к т. )