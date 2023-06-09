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Тен Хаг недоволен тем, что Магуайр не хочет уходить из «Манчестер Юнайтед»

вчера, 18:35

«Манчестер Юнайтед» намерен продать защитника Харри Магуайра.

Ситуация усложняется тем, что сам Магуайр не хочет уходить из манчестерского клуба.

Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг недоволен таким решением игрока, потому что хочет вложить в грядущие трансферы вырученные с продажи Магуайра средства.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:55, ред.
Ай-яй-яй! Совсем плохи дела у голландца.
Ну нет рядом с ним ни единой души, чтоб объяснить ему смысл и значение
слова к о н т р а к т. )
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 22:45
Надеюсь все таки его сплавят
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:37
Это естественно каждый преследует собственную цель.
Гость
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