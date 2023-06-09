Неймар может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

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вчера, 19:11

Нападающий ПСЖ может перейти в клуб из Саудовской Аравии.

По данным источника, «Аль-Хиляль» следит за ситуацией вокруг бразильца.

Напомним, что «Аль-Хиляль» пытался подписать Лионеля Месси, однако Лео перешёл в «Интер Майами».