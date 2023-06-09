Неймар может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Нападающий ПСЖ Неймар может перейти в клуб из Саудовской Аравии.
По данным источника, «Аль-Хиляль» следит за ситуацией вокруг бразильца.
Напомним, что «Аль-Хиляль» пытался подписать Лионеля Месси, однако Лео перешёл в «Интер Майами».
Нападающий ПСЖ Неймар может перейти в клуб из Саудовской Аравии.
По данным источника, «Аль-Хиляль» следит за ситуацией вокруг бразильца.
Напомним, что «Аль-Хиляль» пытался подписать Лионеля Месси, однако Лео перешёл в «Интер Майами».
К чему излишние траты на игроков и тренеров....
Опыт Китая не показал что ли что деньгами нельзя привить интерес к футболу на определённой территории???
Для проведения ЧМ - им нужны не десятки опытных возрастных раскрученных игроков....а один товарищ Мутко...
Который знает всю кухню...и поможет правильно распределить денежные потоки в нужных руслах....
К чему излишние траты на игроков и тренеров....
Опыт Китая не показал что ли что деньгами нельзя привить интерес к футболу на определённой территории???
Для проведения ЧМ - им нужны не десятки опытных возрастных раскрученных игроков....а один товарищ Мутко...
Который знает всю кухню...и поможет правильно распределить денежные потоки в нужных руслах....