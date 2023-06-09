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Неймар может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

вчера, 19:11

Нападающий ПСЖ Неймар может перейти в клуб из Саудовской Аравии.

По данным источника, «Аль-Хиляль» следит за ситуацией вокруг бразильца.

Напомним, что «Аль-Хиляль» пытался подписать Лионеля Месси, однако Лео перешёл в «Интер Майами».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 05:26, ред.
Скорей бы дали уже Саудовской Аравии право на проведение ЧМ....
К чему излишние траты на игроков и тренеров....
Опыт Китая не показал что ли что деньгами нельзя привить интерес к футболу на определённой территории???

Для проведения ЧМ - им нужны не десятки опытных возрастных раскрученных игроков....а один товарищ Мутко...
Который знает всю кухню...и поможет правильно распределить денежные потоки в нужных руслах....
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 22:53
Неймар всё, закончился давно, его путь это только за пределы топ-5
adekvat
adekvat ответ swed27 (раскрыть)
вчера в 20:50
Новую игрушку шейхи себе придумали, скоро наиграются, вернутся к верблюжьим бегам.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:45
Скоро все топы к Саудитам уйдут!
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:23
Будет там цирковые номера показывать
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:21
Испортил он себе карьеру за спиной Месси
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:00
Кто бы сомневался, все там будут, кто через ПСЖ, кто через Майями...))
swed27
swed27
вчера в 19:16
Шейхи объявили охоту на звезд мирового футбола
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