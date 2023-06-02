Канчельскис ведёт переговоры с зарубежными клубами

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» ответил на вопрос о возможных вариантах продолжения тренерской карьеры.

У меня проходят переговоры с клубами из Европы, Азии и Востока, поэтому сейчас регулярно общаемся. Есть и другие варианты, но мы пока их не особо рассматриваем. Мне без разницы, где я окажусь, главное, что снова вернусь в футбол. Сидеть без работы мне сложно.

Не могу точно сказать, на какой стадии находятся каждые конкретные переговоры, но мои агенты усердно работают над этим. Я и весь мой тренерский штаб хотим поскорее приступить к работе. Посмотрим, что будет летом — нам остается только ждать, подгонять мы никого не хотим. Жизнь на этом не заканчивается.