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Канчельскис ведёт переговоры с зарубежными клубами

вчера, 18:16

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос о возможных вариантах продолжения тренерской карьеры.

У меня проходят переговоры с клубами из Европы, Азии и Востока, поэтому сейчас регулярно общаемся. Есть и другие варианты, но мы пока их не особо рассматриваем. Мне без разницы, где я окажусь, главное, что снова вернусь в футбол. Сидеть без работы мне сложно.

Не могу точно сказать, на какой стадии находятся каждые конкретные переговоры, но мои агенты усердно работают над этим. Я и весь мой тренерский штаб хотим поскорее приступить к работе. Посмотрим, что будет летом — нам остается только ждать, подгонять мы никого не хотим. Жизнь на этом не заканчивается.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:23, ред.
Опыт, и большой, есть. Работал под руководством отличных тренеров в отличных командах, а это будет повесомее, чем иметь диплом ВШТ. Пусть попробует.
YVG
YVG
вчера в 22:03
На Востоке на Востоке
Что за небо без луны
adekvat
adekvat ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:00
Пахтакор Узбекистан.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:47, ред.
Какой интересный у Канчельскиса компас....
"У меня проходят переговоры с клубами из Азии и Востока."
Гость
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