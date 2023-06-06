Насмешка над Бекхэмом, издевательство над Гвардиолой. Говорит Златан

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вчера, 12:45

Ибрагимович никогда не лез за словом в карман.

Златан Ибрагимович завершает карьеру. Это, безусловно, легенда современного футбола. И запомнится он не только своими яркими выступлениями на поле, но и великолепными цитатами, которые своей дерзостью или остротой вошли в историю не меньше, чем блестящие голы легендарного шведа. Раз уж в эти дни принято вспоминать о величии Ибры, то грех не вспомнить некоторые из его самых выдающихся цитат, а также обстоятельства, при которых они были произнесены.

Я подумал: «Златан не ходит на прослушивания». Ты либо знаешь меня, либо нет, а если не знаешь меня, то не можешь по-настоящему во мне нуждаться.

Так 17-летний Ибрагимович отреагировал на предложение «Арсенала» пройти просмотр в клубе. К тому времени швед провел только шесть матчей за «Мальме» и забил свой первый гол в карьере. Но уже высоко ценил свой талант. Так Ибрагимович вошел в обширный список тех, кого «почти купил» Арсен Венгер.

Вы купили «Феррари», но ездите на нем как на «Фиате».

Ибрагимович в «Барселоне» пробыл недолго, но этот период оказался одним из самых продуктивных на резкие высказывания. Этим выражением он оценил то, как его используют на поле в каталонском клубе.

Одно можно сказать наверняка: на чемпионате мира без меня смотреть нечего.

Так Ибрагимович прокомментировал вылет Швеции в стыковых матчах от Португалии перед ЧМ -2014, куда скандинавы не пробились.

Я не думаю, что в видеоигре вы могли бы забить такой же впечатляющий гол, какие забиваю я. Хотя игры сейчас очень реалистичны.

Такое высказывание Златан сделал, уже играя в ПСЖ . Справедливости ради стоит заметить, что некоторые шедевральные голы Ибрагимовича действительно едва ли могут быть исполнены в заскриптованных видеоиграх.

То, что Карью делает с мячом, я могу сделать с апельсином.

Когда в далеком 2002 году норвежец Джон Карью усомнился в том, что все выкрутасы Ибрагимовича оправданы и вообще имеют ценность, он получил хлесткий ответ от Златана, который «оценил» технику оппонента в сравнении со своей.

В «Барселоне» игрокам запретили ездить на их спорткарах. Я подумал, что это смешно: никого не должно волновать, на какой машине я езжу. Поэтому перед матчем с «Альмерией» я приехал на работу на своей «Феррари Энцо».

У Златана отличная коллекция автомобилей, поэтому такой запрет, безусловно, не мог остаться без его внимания. Он словно был создан, чтобы оказаться нарушенным этим бунтарем.

Я могу играть на 11 позициях, потому что хороший футболист может играть где угодно.

Еще одно смелое утверждение Златана. К слову, в ПСЖ раскрылся его талант игрока, действующего из глубины. Но всего спектра возможностей по этой цитате от Ибрагимовича мы не увидели.

Одному Богу известно… И ты сейчас с ним разговариваешь.

Это часть диалога Ибрагимовича с журналистом перед теми самыми стыковыми матчами против Португалии в 2013 году. Он так ответил на вопрос о том, каков будет результат. Заявление оказалось громче исхода для шведов, которые проиграли португальцам.

Сначала я качнулся влево – он тоже. Потом я качнулся вправо – он тоже. Потом я опять пошел налево, а он отправился покупать хот-дог.

Одна из самых известных цитат «раннего Ибрагимовича». Так азартно и образно он описал эпизод из игры, в которой нещадно повозил по полю защитника «Ливерпуля» Стефана Аншо.

Я не вредил тебе нарочно, и ты это знаешь. Если снова обвинишь меня, я сломаю тебе обе ноги, и на этот раз это будет специально.

Когда товарищи по «Аяксу» Ибрагимович и ван дер Варт встретились в качестве соперников в составе сборных Швеции и Нидерландов, отношения между ними быстро накалились. В итоге ван дер Варт получил травму. А когда в ее нанесении обвинили Златана, тот нашел, что ответить.

Пеп смотрел на меня, и я потерял голову. Я подумал: «Вот мой враг, чешет тут лысину». Я закричал: «У тебя нет яиц!» и «Ты можешь пойти к черту!» Я полностью потерял самообладание. Можно было ожидать, что Гвардиола скажет что-то в ответ, но он бесхребетный трус. Он просто ушел и никогда об этом не вспоминал. Ни слова.

Это апогей конфликта между Ибрагимовичем и Гвардиолой. Случился после вылета каталонцев от «Интера» Жозе Моуриньо в Лиге чемпионов в 2010 году. Как знал, что лучше случая выиграть ЛЧ может и не представиться.

Вы хотели Златана, и я дал вам Златана. Пожалуйста. История продолжается. А теперь возвращайтесь смотреть бейсбол.

Так довольно уничижительным сообщением Ибрагимович попрощался с «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2019 году, когда решил покинуть американский клуб. Это была отсылка к нашумевшему скандированию фанатов, которые перед приходом Ибрагимовича кричали: «Мы хотим Златана!»

Я рад за «Торонто». Их запомнят как мою пятисотую жертву.

В 2018 году Златан забил свой 500-й гол в профессиональной карьере. В ворота «Торонто». И потом отметил это данным высказыванием. Вот только тот матч «Торонто» выиграл у «Гэлакси» со счетом 5:3.

Я не привык ничего не выигрывать. Со мной такое впервые. Я расстроен. Это провал.

Фрустрации Ибрагимовича в 2012 году не было предела. Тогда он впервые за восемь лет не завоевал титула. Компенсировал четырьмя чемпионствами подряд с ПСЖ .

Мы ищем себе жилье. Если ничего не найдем, то просто купим отель, в котором живем.

Так в 2012 году Ибрагимович рассказал о том, как обосновывается в Париже после переезда в ПСЖ . Королевский размах ощущается.

Я пришел как герой, ушел как легенда.

Скромный Ибрагимович так прокомментировал свое приключение в ПСЖ , когда покидал столицу Франции в 2016 году. За четыре сезона он выиграл четыре чемпионства, забил 156 мячей в 180 матчах. Потом еще не раз подкалывал французов.

Что значит, она осталась без подарка? Она получила Златана.

Так Ибрагимович отреагировал на замечания пронырливых журналистов о том, что он ничего не подарил своей тогда еще невесте на помолвку. Видимо, она осталась довольна озвученным даром, потому что сейчас пара счастлива и воспитывает двоих детей.

Мы в раздевалке изучали его плейлист. Там было много Джастина Бибера и Селены Гомес. Приятно осознавать, что даже у Дэвида Бекхэма не безупречный вкус.