Доннарумма хочет, чтобы Гальтье остался в ПСЖ

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма высказался по поводу будущего главного тренера команды Кристофа Гальтье.
Это не тот вопрос, на который я могу ответить. Надеюсь, что он останется, потому что Гальтье — отличный тренер, которому ещё есть, что показать. В этом сезоне было много трудностей.
Наверное Париж для них в прошлом....
Наверное Париж для них в прошлом....
Любому тренеру нужно время. Гвардиоле дали время и что он сделал с МС.
Любому тренеру нужно время. Гвардиоле дали время и что он сделал с МС.