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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Доннарумма хочет, чтобы Гальтье остался в ПСЖ

вчера, 07:17

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма высказался по поводу будущего главного тренера команды Кристофа Гальтье.

Это не тот вопрос, на который я могу ответить. Надеюсь, что он останется, потому что Гальтье — отличный тренер, которому ещё есть, что показать. В этом сезоне было много трудностей.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:19
на мой субъективный взгляд, доннарумма и гальтье не смогли сделать псж лучше.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 09:39
И Доннарумма на пару с Гальтье тогда будет в ответе за результат. Потому что в этом сезоне результата вообще не было. В Кубке пролетели в ЛЧ также рановато вылетели. А победа в чемпионате не считается так как Париж его выигрывает до начало сезона. Хотя в этом сезоне и чемпионство взяли с натяжкой лиш в 1 очко преимущество над второй позицией! Тут стоит не Доннарумма давать советы, а руководству задуматься над будущим. Которого пока в команде совершенно туманное!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:31
Гальтье...Неймар и Месси не совершали вчера круг почёта после выигранного чемпа.....
Наверное Париж для них в прошлом....
Elliada
Elliada
вчера в 07:42
Гальтье не останется. Фанаты его уже освистывают, повесили на него неудачи. А руководство уволит его, чтобы найти нового, который, по их мнению, выиграет ЛЧ. И так каждый год будут увольнять тренеров. Это глупая стратегия. Уволили Анчелотти, а он через год выиграл ЛЧ с Реалом, как и Тухель с Челси. А Унаи Эмери взял ЛЕ. А что выиграл ПСЖ???

Любому тренеру нужно время. Гвардиоле дали время и что он сделал с МС.
Elliada
Elliada ответ 2rapp2h9dwrm (раскрыть)
вчера в 07:37
Новый тренер может купить нового вратаря, а Донарумму посадить на лавку. Кейлор Навас пример. Конечно, Донарумма молод, но косячит немало. Долго ли будут такое терпеть?
2rapp2h9dwrm
2rapp2h9dwrm
вчера в 07:22
Не понятно беспокойство Рамы, его дело мячики ловить
Гость
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