Доннарумма хочет, чтобы Гальтье остался в ПСЖ

Голкипер ПСЖ высказался по поводу будущего главного тренера команды .

Это не тот вопрос, на который я могу ответить. Надеюсь, что он останется, потому что Гальтье — отличный тренер, которому ещё есть, что показать. В этом сезоне было много трудностей.