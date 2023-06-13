Ярошик подтвердил, что может возглавить «Оренбург» вместо Лички

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал слухи, что он может стать новым тренером «Оренбурга» вместо Марцела Лички, который, скорее всего, возглавит «Динамо».
Это правда, действительно веду переговоры с «Оренбургом». Меня рассматривают в качестве сменщика Марцела Лички. Я слышал, что он может уйти в «Динамо». Я общался с руководством «Оренбурга», но надо дождаться решения клуба, останется ли Личка.
Вместе с главным тренером уходит практически весь его штаб. Наверняка уйдут и некоторые лидеры-футболисты. Это означает, что за месяц новому тренеру предстоит строить во многом новую команду.
Что настораживает?
1) Команда уже в текущее трансферное окно приобрела футболистов под Личку.
2) Команда продлила контракты с действующими футболистами под Личку.
Таким образом, Ярошик вряд ли будет иметь маневры для изменений в составе.
Что оставляет оптимизм?
1) Мы уже убедились, что в "Оренбурге" деньги есть, и их достаточно много. В случае продаж футболистов можно ожидать дорогие трансферы и на вход.
2) С Ярошиком скорее всего была договоренность через Личку еще весной. Возможно, Ярошик имел влияние на кадровые вопросы. По крайней мере он точно давно следил за "Оренбургом".
3) Пропасть между уровнем "Оренбурга" и "Факела" с "Пари НН" - колоссальная. "Оренбург" при любых раскладах не должен вылететь в ФНЛ.
4) У "Оренбурга" достаточно хороший потенциал состава. В своих лучших матчах команда способна выносить лидеров РПЛ. Проблема - в низкой мотивации в выездных матчах и в матчах с нетопами. Есть надежда, что новый тренер сможет найти новую мотивацию для футболистов.
5) У Лички не получалось найти баланс между атакой и обороной. Может, получится у нового тренера?
Вместе с главным тренером уходит практически весь его штаб. Наверняка уйдут и некоторые лидеры-футболисты. Это означает, что за месяц новому тренеру предстоит строить во многом новую команду.
Что настораживает?
1) Команда уже в текущее трансферное окно приобрела футболистов под Личку.
2) Команда продлила контракты с действующими футболистами под Личку.
Таким образом, Ярошик вряд ли будет иметь маневры для изменений в составе.
Что оставляет оптимизм?
1) Мы уже убедились, что в "Оренбурге" деньги есть, и их достаточно много. В случае продаж футболистов можно ожидать дорогие трансферы и на вход.
2) С Ярошиком скорее всего была договоренность через Личку еще весной. Возможно, Ярошик имел влияние на кадровые вопросы. По крайней мере он точно давно следил за "Оренбургом".
3) Пропасть между уровнем "Оренбурга" и "Факела" с "Пари НН" - колоссальная. "Оренбург" при любых раскладах не должен вылететь в ФНЛ.
4) У "Оренбурга" достаточно хороший потенциал состава. В своих лучших матчах команда способна выносить лидеров РПЛ. Проблема - в низкой мотивации в выездных матчах и в матчах с нетопами. Есть надежда, что новый тренер сможет найти новую мотивацию для футболистов.
5) У Лички не получалось найти баланс между атакой и обороной. Может, получится у нового тренера?
На мой взгляд, Личка - не лучший вариант для "Динамо". Неслучайно, что приоритетными кандидатами были другие тренеры. Но Россия в футбольном плане сейчас мало кому интересна, поэтому "на безрыбье и рак рыба". Возможно, из доступных вариантов лучшего варианта для "Динамо" и не осталось.
1) Личка не тренировал топ-клубы. Это будет совсем не тот уровень давления как в "Оренбурге", когда при одном выигранном матче из двух ты являешься героем в глазах общественности. В раздевалке придется иметь дело с гламурными миллионерами вроде Смолова, а не с простыми мужиками вроде Полуяхтова и Малых.
2) У Лички не получилось поставить игру в обороне в "Оренбурге". Никто же не будет спорить, что для претендента на высокие места столько пропускать непозволительно?
3) Состав "Динамо" не очень хорош. На мой взгляд, даже в "Оренбурге" у Лички были более качественные центральные защитники, чем сейчас есть в "Динамо". Своих аргентинцев, определяющих игру команды в центре поля, у "Динамо" нет (пока). Нападающие "Динамо" так нещадно транжирили моменты в матче последнего тура в Оренбурге, что и насчет их профпригодности в контексте борьбы за высокие места можно усомниться.
4) На построение новой команды у Лички будет всего один месяц. Результата будут требовать сразу. 0:8 от "Зенита" и 1:5 от "Локомотива" больше не прокатит.
5) "Оренбург" хорошо играл на контратаках, а "Динамо" нужно будет уметь играть в позиционном нападении.
На мой взгляд, Личка - не лучший вариант для "Динамо". Неслучайно, что приоритетными кандидатами были другие тренеры. Но Россия в футбольном плане сейчас мало кому интересна, поэтому "на безрыбье и рак рыба". Возможно, из доступных вариантов лучшего варианта для "Динамо" и не осталось.
1) Личка не тренировал топ-клубы. Это будет совсем не тот уровень давления как в "Оренбурге", когда при одном выигранном матче из двух ты являешься героем в глазах общественности. В раздевалке придется иметь дело с гламурными миллионерами вроде Смолова, а не с простыми мужиками вроде Полуяхтова и Малых.
2) У Лички не получилось поставить игру в обороне в "Оренбурге". Никто же не будет спорить, что для претендента на высокие места столько пропускать непозволительно?
3) Состав "Динамо" не очень хорош. На мой взгляд, даже в "Оренбурге" у Лички были более качественные центральные защитники, чем сейчас есть в "Динамо". Своих аргентинцев, определяющих игру команды в центре поля, у "Динамо" нет (пока). Нападающие "Динамо" так нещадно транжирили моменты в матче последнего тура в Оренбурге, что и насчет их профпригодности в контексте борьбы за высокие места можно усомниться.
4) На построение новой команды у Лички будет всего один месяц. Результата будут требовать сразу. 0:8 от "Зенита" и 1:5 от "Локомотива" больше не прокатит.
5) "Оренбург" хорошо играл на контратаках, а "Динамо" нужно будет уметь играть в позиционном нападении.