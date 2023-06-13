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Ярошик подтвердил, что может возглавить «Оренбург» вместо Лички

вчера, 14:03

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал слухи, что он может стать новым тренером «Оренбурга» вместо Марцела Лички, который, скорее всего, возглавит «Динамо».

Это правда, действительно веду переговоры с «Оренбургом». Меня рассматривают в качестве сменщика Марцела Лички. Я слышал, что он может уйти в «Динамо». Я общался с руководством «Оренбурга», но надо дождаться решения клуба, останется ли Личка.

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Все комментарии
North West
North West ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 19:10
Дело не в мотивации выездных матчей, дома Оренбургу привычнее играть на своём покрытии, где он в основном и берёт свои очки. Это как Енисей который играет в манеже тоже на искусственном газоне, там очень немногим удаётся увезти очки.
Gotlib
Gotlib
вчера в 17:58, ред.
Личка не самый худший вариант для Динамо. Во всяком случае лучше, чем Черчес или Николич.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 15:46
А тренерская лицензия есть,или это касается только российских тренеров?
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:55
Уход Лички для "Оренбурга"

Вместе с главным тренером уходит практически весь его штаб. Наверняка уйдут и некоторые лидеры-футболисты. Это означает, что за месяц новому тренеру предстоит строить во многом новую команду.

Что настораживает?

1) Команда уже в текущее трансферное окно приобрела футболистов под Личку.

2) Команда продлила контракты с действующими футболистами под Личку.

Таким образом, Ярошик вряд ли будет иметь маневры для изменений в составе.

Что оставляет оптимизм?

1) Мы уже убедились, что в "Оренбурге" деньги есть, и их достаточно много. В случае продаж футболистов можно ожидать дорогие трансферы и на вход.

2) С Ярошиком скорее всего была договоренность через Личку еще весной. Возможно, Ярошик имел влияние на кадровые вопросы. По крайней мере он точно давно следил за "Оренбургом".

3) Пропасть между уровнем "Оренбурга" и "Факела" с "Пари НН" - колоссальная. "Оренбург" при любых раскладах не должен вылететь в ФНЛ.

4) У "Оренбурга" достаточно хороший потенциал состава. В своих лучших матчах команда способна выносить лидеров РПЛ. Проблема - в низкой мотивации в выездных матчах и в матчах с нетопами. Есть надежда, что новый тренер сможет найти новую мотивацию для футболистов.

5) У Лички не получалось найти баланс между атакой и обороной. Может, получится у нового тренера?
shlomo
shlomo
вчера в 14:26
Ну на Ярошика будем посмотреть... а вот что касается Личка для "Динамо", это еще вопрос вопросов

На мой взгляд, Личка - не лучший вариант для "Динамо". Неслучайно, что приоритетными кандидатами были другие тренеры. Но Россия в футбольном плане сейчас мало кому интересна, поэтому "на безрыбье и рак рыба". Возможно, из доступных вариантов лучшего варианта для "Динамо" и не осталось.

1) Личка не тренировал топ-клубы. Это будет совсем не тот уровень давления как в "Оренбурге", когда при одном выигранном матче из двух ты являешься героем в глазах общественности. В раздевалке придется иметь дело с гламурными миллионерами вроде Смолова, а не с простыми мужиками вроде Полуяхтова и Малых.

2) У Лички не получилось поставить игру в обороне в "Оренбурге". Никто же не будет спорить, что для претендента на высокие места столько пропускать непозволительно?

3) Состав "Динамо" не очень хорош. На мой взгляд, даже в "Оренбурге" у Лички были более качественные центральные защитники, чем сейчас есть в "Динамо". Своих аргентинцев, определяющих игру команды в центре поля, у "Динамо" нет (пока). Нападающие "Динамо" так нещадно транжирили моменты в матче последнего тура в Оренбурге, что и насчет их профпригодности в контексте борьбы за высокие места можно усомниться.

4) На построение новой команды у Лички будет всего один месяц. Результата будут требовать сразу. 0:8 от "Зенита" и 1:5 от "Локомотива" больше не прокатит.

5) "Оренбург" хорошо играл на контратаках, а "Динамо" нужно будет уметь играть в позиционном нападении.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:15
Очень интересно будет посмотреть что из этого получится.
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