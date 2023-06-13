Ярошик подтвердил, что может возглавить «Оренбург» вместо Лички

Бывший футболист ЦСКА прокомментировал слухи, что он может стать новым тренером «Оренбурга» вместо , который, скорее всего, возглавит «Динамо».

Это правда, действительно веду переговоры с «Оренбургом». Меня рассматривают в качестве сменщика Марцела Лички. Я слышал, что он может уйти в «Динамо». Я общался с руководством «Оренбурга», но надо дождаться решения клуба, останется ли Личка.