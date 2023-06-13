Мбаппе: «Я никогда не обсуждал продление контракта с ПСЖ»

Нападающий высказался относительно того, что он не захотел продлевать контракт с ПСЖ .

Я никогда не обсуждал продление контракта с ПСЖ . Руководство клуба было проинформировано с 15 июля 2022 года о моем решении не продлевать соглашение после 2024 года, а отправленное письмо предназначалось только для подтверждения того, что я им уже сказал.