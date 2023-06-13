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Мбаппе: «Я никогда не обсуждал продление контракта с ПСЖ»

вчера, 15:26

Нападающий Килиан Мбаппе высказался относительно того, что он не захотел продлевать контракт с ПСЖ.

Я никогда не обсуждал продление контракта с ПСЖ. Руководство клуба было проинформировано с 15 июля 2022 года о моем решении не продлевать соглашение после 2024 года, а отправленное письмо предназначалось только для подтверждения того, что я им уже сказал.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:31
в его положении петлять приходится непременно, и довольно часто
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 17:15
Скоро пригласят его в посольство за документами заехать, обратно по частям развезут) А что, у Саудовской Аравии такое прокатило.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:12
Ещё как обсуждал, иначе бы уже давно в Реал сбежал.
Elliada
Elliada
вчера в 15:53
Что-то не верится в россказни Мбаппе.

1. Если не хотел продлевать контракт, зачем было обещать выиграть ЛЧ с ПСЖ? Буквально в апреле 2023 года он заявил: "Следующая цель? Выиграть Лигу чемпионов... Я мечтаю об этом трофее. Мне важно выиграть его. Надеюсь, это случится скоро. Клуб? Я парижанин, и у меня есть контракт. Конечно, с «ПСЖ»"

2. Почему лично не подтвердил свое нежелание продлевать контракт, а отправил письмо? И как это письмо оказалось у журналистов? Всё можно было обсудить тихо, а не выносить сор из избы. Возможно, хочет заручиться поддержкой общественности. Мол, он патриот, хочет отработать контракт и уйти, но злое руководство решило его продать.

3. Если руководство ПСЖ изначально знало, что Мбаппе не будет продлевать контракт, то зачем им строить команду вокруг Мбаппе, который собрался уходить? Это ведь огромные деньги на трансферы.

По-моему, заявление Мбаппе - жалкая попытка оправдать себя. Развел шейхов на деньги и теперь хочет уйти. Везде говорит о любви к Парижу, но поступки говорят об обратном. Жалкая букашка - ниндзя черепашка.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:51
Мал еще, держать всех за дураков, особенно владельцев клуба.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:34
Теперь уже наверняка отрезанный ломоть...
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