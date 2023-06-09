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Стало известно количество проданных билетов на суперфинал Кубка России

вчера, 10:19
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 17:00 Не начался

40 тысяч билетов продано на суперфинал Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.

Встреча пройдёт 11 июня в Москве на стадионе «Лужники». Максимальная вместимость сооружения — не более 55 тысяч человек. Игра пройдёт с Fan ID.

Перед матчем в столице выставили пять надувных пятиметровых Кубков России, которые расположены на Никольской улице, в Парке Горького, Лужниках и на ВДНХ. Любой желающий может возле них сфотографироваться.

Также перед суперфиналом Полина Гагарина исполнит гимн России, а после игры выступит Баста.

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Источник: bookmaker-ratings.ru
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Все комментарии
ОПС
ОПС
вчера в 12:13
Еще два дня в запасе есть, может количество проданных билетов и увеличится.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:57
Без Fan Id уже бы все билеты распродали.
протон
протон ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 10:37
Кстати можно супер клеем приклеить. отлично держит
sova147
sova147
вчера в 10:21
Интерес большой это всё предсказуемо...
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