Стало известно количество проданных билетов на суперфинал Кубка России

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вчера, 10:19

40 тысяч билетов продано на суперфинал Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА .

Встреча пройдёт 11 июня в Москве на стадионе «Лужники». Максимальная вместимость сооружения — не более 55 тысяч человек. Игра пройдёт с Fan ID.

Перед матчем в столице выставили пять надувных пятиметровых Кубков России, которые расположены на Никольской улице, в Парке Горького, Лужниках и на ВДНХ . Любой желающий может возле них сфотографироваться.

Также перед суперфиналом Полина Гагарина исполнит гимн России, а после игры выступит Баста.