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«Интер Майами» продал все билеты до конца сезона в МЛС после перехода Месси

вчера, 11:48

Все билеты на оставшиеся в сезоне матчи «Интер Майами» в МЛС проданы после перехода в клуб нападающего Лионеля Месси.

Сообщается, что речь идёт как о домашних, так и выездных играх. Бывший партнёр аргентинца по «Барселоне» Серхио Бускетс хотел купить билет, но уже не смог этого сделать. Отмечается, что цены на билеты сильно подскочили после известий о трансфере футболиста, стоимость некоторых достигала 3 500 долларов (в зависимости от поединка и места на стадионе).

Первым матчем в новой команде для форварда должна стать встреча Кубка лиги с мексиканским «Крус Асуль» 21 июля.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:33, ред.
Месси своей блестящей карьерой заслужил "отдых" на белом песочке Майами. Команду он немного "подтянет" в турнирной таблице, но разве дело в этом... Янки воочию смогут наблюдать игру лучшего футболиста современности, и с этим их можно только поздравить.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:00, ред.
Интер Майами..конечно огонь...
15-е место...из 15-ти...))
16 игр 11 поражений
Месси во второй СШАвской лиге???
протон
протон
вчера в 16:41
Гениальная сделка "Интера" и Бэкхема - аплодирую! Вот что значит янки умеют делать бизнес на всём! Взять "мега-звезду", провести грамотный промоушн, и сиди, "стрижи купоны")... Чувствуется, что Лео в Штатах может заработать больше, чем предлагали в Аравии, учитывая его долю от доходов почти во всём) Все красавцы!
амурец
амурец
вчера в 16:37
Это сейчас потом как в ПСЖ будут освистывать
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 13:12
Ну раньше в МЛС достаточно звезд было, а точнее звездных ветеранов. Сейчас не знаю даже, кто там еще есть известный.
Rattlehead
Rattlehead ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
вчера в 13:09
Учитывая уровень МЛС, он там может один на поле выходить.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 12:57
С кем там Месси будет играть? Посмотрел их состав, там из более-менее известных только Кривцов, который за Шахтер играл ну и вратарь Марсман из Эредивизе, но его мало кто знает.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:31
Вначале будет ажиотаж, потом неизбежный спад интереса...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:29
Многоходовочка.
Недавно писали, что Месси якобы просил Интер Майами и саудитов помочь ему с переходом в Барселону.
Вот и заработали на переход))
ДСА
ДСА
вчера в 11:58
Интересно окупилась ли зарплата Месси после таких продаж.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:54
Вот какой большой интерес к игре Месси!!!
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