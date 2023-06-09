«Интер Майами» продал все билеты до конца сезона в МЛС после перехода Месси

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вчера, 11:48

Все билеты на оставшиеся в сезоне матчи «Интер Майами» в МЛС проданы после перехода в клуб нападающего .

Сообщается, что речь идёт как о домашних, так и выездных играх. Бывший партнёр аргентинца по «Барселоне» Серхио Бускетс хотел купить билет, но уже не смог этого сделать. Отмечается, что цены на билеты сильно подскочили после известий о трансфере футболиста, стоимость некоторых достигала 3 500 долларов (в зависимости от поединка и места на стадионе).

Первым матчем в новой команде для форварда должна стать встреча Кубка лиги с мексиканским «Крус Асуль» 21 июля.