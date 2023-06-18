Ордец снова приостановил контракт с «Динамо»

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вчера, 23:40

Защитник продолжит выступать за «Бохум».

Игрок продлил приостановление контракта с московским «Динамо». Соглашение 30-летнего футболиста с «бело-голубыми» действует до 30 июня 2024 года.

В сезоне 2022/23 Ордец провёл за немецкую команду 33 матча во всех турнирах.