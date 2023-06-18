Ордец снова приостановил контракт с «Динамо»

Защитник Иван Ордец продолжит выступать за «Бохум».
Игрок продлил приостановление контракта с московским «Динамо». Соглашение 30-летнего футболиста с «бело-голубыми» действует до 30 июня 2024 года.
В сезоне 2022/23 Ордец провёл за немецкую команду 33 матча во всех турнирах.
🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😁😁😁😁😁😁😁😁😁
🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Других, особо ценных качеств у него не припомню. Да и в Шахте, он ошибался достаточно часто...
Других, особо ценных качеств у него не припомню. Да и в Шахте, он ошибался достаточно часто...