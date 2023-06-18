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Ордец снова приостановил контракт с «Динамо»

вчера, 23:40

Защитник Иван Ордец продолжит выступать за «Бохум».

Игрок продлил приостановление контракта с московским «Динамо». Соглашение 30-летнего футболиста с «бело-голубыми» действует до 30 июня 2024 года.

В сезоне 2022/23 Ордец провёл за немецкую команду 33 матча во всех турнирах.

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Все комментарии
UKRA1NE
UKRA1NE
сегодня в 14:39
Разумный выбор. В Бохуме у него хорошо получается играть, удалось сохранить с командой прописку в Бундеслиге.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:08
ВОЗМОЖНО ЕМУ И ТАМ ХОРОШО И СЕМЬЮ УСТРАИВАЕТ..
ОПС
ОПС
сегодня в 05:37
Ясно, что он уже не выйдет на поле составе Динамо.
yqwgbgga3uxc
yqwgbgga3uxc
сегодня в 02:09
Пусть и дальше в Германии играет
Capral
Capral
сегодня в 02:05
Надо было видеть, как Ордец радовался, когда Бохум выиграл у Герты...
🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Capral
Capral
сегодня в 01:56
Единственное полезное качество Ордеца- его международный опыт. Много лет он играл в ЛЧ за Шахтер.
Других, особо ценных качеств у него не припомню. Да и в Шахте, он ошибался достаточно часто...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:52
Чего о нём вообще вспоминать???
Futurista
Futurista
вчера в 23:45
Раньше контракты продлевали...теперь продлевают приостановление контракта...как продлить разрыв контракта? )...
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