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ЦСКА продлил контракт с Набабкиным

вчера, 22:29

ЦСКА и защитник Кирилл Набабкин продлили контракт.

Новое соглашение подписано до окончания сезона 2023/24.

36-летний футболист выступает за московский клуб с 2010 года. За всё время он провёл за команду 303 матча, забив 5 голов. С «армейцами» Набабкин 3 раза становился чемпионом России, а также трижды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 08:55
Отличительная черта игры Кирилла это высокая надёжность.
Продлили контракт -- правильное решение. Удачных игр.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:18
Повезло парню...Где родился - там пригодился...
В предыдущем предложении сначала допустил опечатку..."приголдился"...
Прям по Фрейду.....))....ведь Кирилл 3-х кратный Чемпион России....
В каждом коллективе наверное должны быть опытные игроки "старожилы" для приемственности поколений....парню по-осени пойдёт 38-й год...а он в обойме - респект конечно....
В виду некоторых обстоятельств не могу пожелать ему взять титул 15 июля......но удачи в футболе и вне его - обязательно...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:19
Куда ему в таком возрасте дёргаться? Что предложили - на то и согласился.
sova147
sova147
вчера в 23:06
В Кубке сыграл хорошо значит ещё поиграет годок!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:35
Значит нужен Федотову.Возникающие дыры затыкать может.
Гость
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