ЦСКА продлил контракт с Набабкиным

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вчера, 22:29

ЦСКА и защитник продлили контракт.

Новое соглашение подписано до окончания сезона 2023/24.

36-летний футболист выступает за московский клуб с 2010 года. За всё время он провёл за команду 303 матча, забив 5 голов. С «армейцами» Набабкин 3 раза становился чемпионом России, а также трижды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.