ЦСКА продлил контракт с Набабкиным

ЦСКА и защитник Кирилл Набабкин продлили контракт.
Новое соглашение подписано до окончания сезона 2023/24.
36-летний футболист выступает за московский клуб с 2010 года. За всё время он провёл за команду 303 матча, забив 5 голов. С «армейцами» Набабкин 3 раза становился чемпионом России, а также трижды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
Продлили контракт -- правильное решение. Удачных игр.
Продлили контракт -- правильное решение. Удачных игр.
В предыдущем предложении сначала допустил опечатку..."приголдился"...
Прям по Фрейду.....))....ведь Кирилл 3-х кратный Чемпион России....
В каждом коллективе наверное должны быть опытные игроки "старожилы" для приемственности поколений....парню по-осени пойдёт 38-й год...а он в обойме - респект конечно....
В виду некоторых обстоятельств не могу пожелать ему взять титул 15 июля......но удачи в футболе и вне его - обязательно...
В предыдущем предложении сначала допустил опечатку..."приголдился"...
Прям по Фрейду.....))....ведь Кирилл 3-х кратный Чемпион России....
В каждом коллективе наверное должны быть опытные игроки "старожилы" для приемственности поколений....парню по-осени пойдёт 38-й год...а он в обойме - респект конечно....
В виду некоторых обстоятельств не могу пожелать ему взять титул 15 июля......но удачи в футболе и вне его - обязательно...