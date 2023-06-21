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Нголо Канте перешёл в «Аль-Иттихад»

вчера, 08:20

«Аль-Иттихад» объявил о переходе полузащитника «Челси» Нголо Канте.

Контракт с 32-летним французским игроком подписан на 3 года. Футболист будет выступать в своей новой команде под 7-м номером.

Ранее в этот же клуб, который в сезоне 2022/23 стал чемпионом Саудовской Аравии, перешёл нападающий Карим Бензема.

Нголо Канте перешёл в «Аль-Иттихад»

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:38
народная тропа не зарастёт !
galem72
galem72
вчера в 12:12
Вполне ожидаемый вариант. После всех травм в бешеной и сверхнагруженной лиге это идеальный вариант на закате карьеры. Расслабится на поле и продолжит получать огромные суммы.
Sadjon
Sadjon
вчера в 11:43
Состав отличный в этом клубе собирается.......
andrewheat
andrewheat
вчера в 11:17
Возможно, сейчас это для него лучший варианта, но не исключаю, что он через пару лет вернуться может даже в тот же МЮ или Ньюкасл.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:34
Наверно, наилучший вариант для НГоло. Последние 2 сезона мучился с травмами, особо не играл. Идет 33-ий год уже. Заслужил жирный контракт, это вдвойне хорошо, так как значит ещё больше сможет отдавать на благотворительность. Да и в мусульманской стране он и его семья будут чувствовать себя ещё лучше.
Удачи и успехов, ЛУЧШИЙ!💪🏽
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 10:30
Перешёл к Бензема... Видать не получится у Гешы выиграть "хоть что-нибудь"...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:17
Этот малый заработал достойный, футбольный финиш
В золотых песках.
Подробности у коллеги "Так Себе Аналитик"
Roger Young
Roger Young
вчера в 10:17
Желаю успехов, все правильно сделал.

Перешел как свободный агент?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:10
Прям не Лига...а "Послекарьерный Музей"
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:04
Респект Канте, как обычно, в ЛЧ в матчах с "Реалом" один практически играл (ещё и на всех позициях от разыгрывающего до финишёра, пока Хавертц, Стерлядь и Феликс как три позорных тела на поле трепыхались, но почему-то на острие был Канте всегда). Легендарный опорник современного футбола, и в знаменитом чемпионстве "Лестера" ещё ведь огромная его заслуга.

С учётом вечных травм в последнее время именно для него - это лучший вариант. Хотя и для Бенза (с учётом того, как он сильно сдал), Зиеша (вообще не может найти игру) и т.п. тоже не худший.
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:31
Это всё влияние катарского чемпионата мира. Арабы за несколько лет до ЧМ скупали игроков и еще несколько лет после будут покупать.
Lewa2708
Lewa2708 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 09:02
Там уже целая лига ветеранов)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 08:59
Арабы взяли шлак
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 08:57
Ему уже тридцать два
shlomo
shlomo
вчера в 08:38
И получится команда "ветеранов" европейского футбола...:))))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:24
Еще один уехал на заработки!!!
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