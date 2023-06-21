Нголо Канте перешёл в «Аль-Иттихад»

«Аль-Иттихад» объявил о переходе полузащитника «Челси» Нголо Канте.
Контракт с 32-летним французским игроком подписан на 3 года. Футболист будет выступать в своей новой команде под 7-м номером.
Ранее в этот же клуб, который в сезоне 2022/23 стал чемпионом Саудовской Аравии, перешёл нападающий Карим Бензема.
С учётом вечных травм в последнее время именно для него - это лучший вариант. Хотя и для Бенза (с учётом того, как он сильно сдал), Зиеша (вообще не может найти игру) и т.п. тоже не худший.
С учётом вечных травм в последнее время именно для него - это лучший вариант. Хотя и для Бенза (с учётом того, как он сильно сдал), Зиеша (вообще не может найти игру) и т.п. тоже не худший.
Удачи и успехов, ЛУЧШИЙ!💪🏽
Удачи и успехов, ЛУЧШИЙ!💪🏽