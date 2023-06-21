Нголо Канте перешёл в «Аль-Иттихад»

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вчера, 08:20

«Аль-Иттихад» объявил о переходе полузащитника «Челси» .

Контракт с 32-летним французским игроком подписан на 3 года. Футболист будет выступать в своей новой команде под 7-м номером.

Ранее в этот же клуб, который в сезоне 2022/23 стал чемпионом Саудовской Аравии, перешёл нападающий Карим Бензема.