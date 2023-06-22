Стало известно, какова чистая прибыль РФС по итогам 2022 года

Председатель контрольно-ревизионной комиссии РФС, президент Федерации футбола Краснодарского края Иван Перонко рассказал, что РФС в 2022 году получил выручку в размере 5,4 млрд рублей, чистая прибыль составила 1,4 млрд рублей.
Указанные риски не оказали существенного влияния на непрерывность деятельности организации, несмотря на продолжающееся давление внешних факторов, РФС демонстрирует устойчивую позицию и операционные финансовые показатели. Важно отметить, что величина валюты баланса и чистых активов сохранилась на высоком уровне и составила на конец 2022 года: валюта баланса — 8,4 млрд рублей, а чистые активы — 6,5 млрд рублей. В 2022 году РФС получил выручку в размере 5,4 млрд, заработал чистую прибыль после уплаты налогов 1,4 млрд рублей.
По итогам операционной деятельности в 2022 году был получен профицит бюджета. Доходная и расходная части составили свыше 9 млрд рублей, что обеспечило возможность реализации проектов в рамках стратегических целей организации. Такие результаты возможны не только благодаря работе со спонсорами и партнерами, но и за счет активных действий руководства РФС.
Поэтому трудно даже обсуждать их положительный баланс. Если бы он был отрицательный, значило, что (может быть) они много денег потратили на поддержку футбола, а так, видимо, немного потратили.
Но траты сами по себе тоже мало что значат, значат результаты, а мы их год от года не видим.
Поэтому трудно даже обсуждать их положительный баланс. Если бы он был отрицательный, значило, что (может быть) они много денег потратили на поддержку футбола, а так, видимо, немного потратили.
Но траты сами по себе тоже мало что значат, значат результаты, а мы их год от года не видим.