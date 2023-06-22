Стало известно, какова чистая прибыль РФС по итогам 2022 года

Председатель контрольно-ревизионной комиссии РФС , президент Федерации футбола Краснодарского края Иван Перонко рассказал, что РФС в 2022 году получил выручку в размере 5,4 млрд рублей, чистая прибыль составила 1,4 млрд рублей.

Указанные риски не оказали существенного влияния на непрерывность деятельности организации, несмотря на продолжающееся давление внешних факторов, РФС демонстрирует устойчивую позицию и операционные финансовые показатели. Важно отметить, что величина валюты баланса и чистых активов сохранилась на высоком уровне и составила на конец 2022 года: валюта баланса — 8,4 млрд рублей, а чистые активы — 6,5 млрд рублей. В 2022 году РФС получил выручку в размере 5,4 млрд, заработал чистую прибыль после уплаты налогов 1,4 млрд рублей.