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Стало известно, какова чистая прибыль РФС по итогам 2022 года

вчера, 16:25

Председатель контрольно-ревизионной комиссии РФС, президент Федерации футбола Краснодарского края Иван Перонко рассказал, что РФС в 2022 году получил выручку в размере 5,4 млрд рублей, чистая прибыль составила 1,4 млрд рублей.

Указанные риски не оказали существенного влияния на непрерывность деятельности организации, несмотря на продолжающееся давление внешних факторов, РФС демонстрирует устойчивую позицию и операционные финансовые показатели. Важно отметить, что величина валюты баланса и чистых активов сохранилась на высоком уровне и составила на конец 2022 года: валюта баланса — 8,4 млрд рублей, а чистые активы — 6,5 млрд рублей. В 2022 году РФС получил выручку в размере 5,4 млрд, заработал чистую прибыль после уплаты налогов 1,4 млрд рублей.

По итогам операционной деятельности в 2022 году был получен профицит бюджета. Доходная и расходная части составили свыше 9 млрд рублей, что обеспечило возможность реализации проектов в рамках стратегических целей организации. Такие результаты возможны не только благодаря работе со спонсорами и партнерами, но и за счет активных действий руководства РФС.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:41
мы на подъёме, господа !
alexgurzan
alexgurzan ответ Узбагойся (раскрыть)
вчера в 19:41
.
b7ja78s5cdt4
b7ja78s5cdt4
вчера в 19:40
Курс доллара просто вырос, вот и в рублёвом эквиваленте типа "профицит"...
Узбагойся
Узбагойся
вчера в 19:39
Грязные махинации, зато чистая прибыль))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 17:12
РФС по умолчанию не может уйти в минус, они получают деньги от государства + спонсорские контракты + деньги от трансляций. Вот их расходы как раз уходят на поддержку футбола на местах, отчисления командам и т.п.

Поэтому трудно даже обсуждать их положительный баланс. Если бы он был отрицательный, значило, что (может быть) они много денег потратили на поддержку футбола, а так, видимо, немного потратили.

Но траты сами по себе тоже мало что значат, значат результаты, а мы их год от года не видим.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:01
Хорошие деньги,жаль что половина пройдёт мимо футбола!
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