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вчера, 12:39

Шейхи из Саудовской Аравии помогают Боэли.

Аравийцы отрицают, что выкупили «Челси»

Боэли не является единоличным владельцем лондонского клуба. В мире мало кто может позволить себе сделку за 4,24 миллиарда фунтов стерлингов. Но самое главное, что «Челси» столько никогда не стоил. Абрамовичу клуб достался за 140 миллионов фунтов. Независимые аудиторы год назад оценивали бренд в 770 млн фунтов. Американцы Боэли и Уолтер вместе со швейцарским миллиардером Хансйоргом Виссом из Нью-Йорка сошли с ума?

Возможно, всё не настолько просто. Акции клуба разрешили выкупить за 2,3 миллиарда фунтов, отправив деньги на замороженный счет Абрамовича. Миллиардер может потратить их только на гуманитарные цели, не на себя. Еще почти 2 миллиарда фунтов новые владельцы обещали инвестировать в клуб. В реконструкцию «Стэмфорд Бридж», улучшение условий на стадионе «Кингсмедоу» — арене женской команды «Челси», а также на трансферы.

Но по самой кампании Боэли, ведь набрал игроков на 610 миллионов евро за сезон, продав футболистов лишь на 68 миллионов, можно увидеть восточный размах. Важный источник финансирования «Челси» — это инвестиционная компания «Clearlake Capital». В чистом озере черти водятся. В актуальном рейтинге самых крупных частных инвестиционных компаний планеты контора из Калифорнии заняла высокое четырнадцатое место.

Они управляют активами на сумму в 22 миллиарда долларов. Около 60 % акций «Челси» под контролем фонда. Также компания управляет многомиллиардными активами шейхов из Саудовской Аравии. На Ближнем Востоке отрицали, что выкупили «Челси», так как это конфликт интересов. Но насколько тесно Боэли связан с главными ньюсмейкерами лета в футболе?

«Челси» скидывает балласт на Ближний Восток

Боэли не понял, куда попал. Ищет уловки, потому что так работают главы инвестиционных фондов. Он акула, но попал в индустрию, которая существовала до него и останется после его ухода. Тодд подумал, что достаточно комбинации с многолетними контрактами – на семь и восемь лет, чтобы легко обойти финансовые правила УЕФА . Отдаем должное юристам из США , их трюк сработал. Лишь теперь принято решение запретить подобные махинации.

Хотя «Челси» потратил на новичков огромные деньги – 121 млн евро на Фернандеса, 80 на Фофана, 70 на переход Мудрика и 65 на контракт с Кукурельей, платежи разбили на годы. Вот так и обошли ограничения от УЕФА . Но насколько схема рабочая? Вложения не отбились на поле. Лэмпард не улучшил результаты. В Лиге чемпионов на этот раз обошлись без сенсаций, нет Тухеля – нет конфеток. Боэли ждало жесткое приземление в новой сфере.

Вот только совладелец бейсбольной команды «Доджерс» и баскетбольной «Лейкерс» умеет добиваться результатов. Как минимум в финансовом секторе. В футболе наслышаны о суверенном фонде Саудовской Аравии, через него выкупили «Ньюкасл». Также фонд – кошелек молодого принца, выкупил 75 % акций в четырех крупнейших клубах местной лиги. Именно из него финансируют переходы Роналду и Бензема. А теперь зовут игроков «Челси».

Боэли понимает, что нужно повышать доходы и сокращать расходы. Снова действует как человек из мира больших денег. Попрощались с Бакайоко, а Канте уезжает на восток свободным агентом. Но у Обамеянга, Зиеша, Менди, Кулибали и Лукаку контракты с «Челси». И ото всех преимущественно немолодых игроков Боэли с радостью избавится с помощью шейхов. К этому списку могли добавить Силву, но семья бразильца не хочет покидать Лондон.

Прощание с ветеранами не сильно поможет

«Челси» не заработает много, отдав Обамеянга, Менди, Кулибали и Зиеша. А Лукаку будет упираться от переезда на Восток, ведь планирует продолжить карьеру в составе «Интера». Зато никому из списка не придется платить зарплату, если уйдут летом. Но сгенерированная сумма не компенсирует необдуманные расходы. «Челси» нужны трансферы за приличные деньги. Ради реализации этой цели Боэли попросил Почеттино определить круг лишних футболистов.

В списке оказался Маунт. Хавбек согласовал контракт с МЮ , но Боэли отказался от продажи за 40 млн фунтов. Соглашение у Маунта на год, но «Челси» будет драться за каждый фунт. Стоимость сделки будет ключевой при расставании с Хаверцем. Кая не отпустили в «Реал», поскольку считают, что «Арсенал» заплатит больше. У немца контракт на два года, торговаться проще. Третья спасительная сделка – переход Ковачича в «Манчестер Сити».

За троих игроков «Челси» хочет выручить в районе 150 миллионов фунтов, но также в клубе не против ухода Пулишича. Сначала говорили о «Милане», но поскольку Почеттино попросил о подписании форварда, то американца предложат «Наполи» при оформлении сделки с Осимхеном. Но зачем Виктору «Челси»? А самому лондонскому клубу больше не нужен в заявке Пулишич. Рядом Ампаду, Лофтус-Чик, Хадсон-Одои и Сарр, помимо упомянутых выше даров шейхам.

И в этом списке нет дорогостоящих футболистов. Боэли поставил «Челси» в глупое положение. К нему не пришел тренер, способный выиграть АПЛ . Потратили безумные деньги, но многим новичкам сложно адаптироваться. Состав по-прежнему интересный, есть Энцо, Джеймс, Стерлинг и Чилуэлл. Но не хватает игроков, которые зацементируют схему. Нет невероятного вратаря, ведущего центрального защитника и «девятки». При этом «Челси» ходил за Месси и Неймаром.