Футбольный демон вышел из тени. Человек, допустивший десятки вредных трансферов

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вчера, 16:25

Невеш выбрал Саудовскую Аравию вместо «Барселоны».

Мендешу нужны только деньги

У него нет футбольного вкуса. Можно десятки лет работать рядом с игрой, но в ней не разбираться. Живой пример это Вудворд, который обещал Зидану в МЮ «Диснейленд для взрослых». Хорошо хоть автобус с проститутками не гарантировал, как покойный Берлускони. Зинедин отказался работать на Вудворда. Впрочем, Эд убил только МЮ .

Тогда как агент Мендеш выполняет в этой пьесе больших денег и нулевых амбиций роль представителя всемирного зла. Неумело выбрал два клуба для Роналду. Криштиану не реализовал потенциал в «Ювентусе» и МЮ . Эти трансферы пример плохой работы агента. Еще хуже, что Мендеш не нашел для португальца клуб в ЛЧ , нападающий поссорился с агентом и благодаря другу-прилипале оказался в Саудовской Аравии.

Шейхи повторяют ошибку китайских коммунистов, пытаются купить футбольный класс. Отсюда погоня за Бензема и Канте, попытка заманить Кулибали, Зиеша и Мареза. Чеферин прав:

Подписание игроков на закате карьеры – главная ошибка представителей Саудовской Аравии. Почему это проблема? Они должны инвестировать деньги в академии, приводить тренеров и развивать местных игроков. Покупка ветеранов не развивает футбол. Такую ошибку уже совершил Китай.

В Азии не создали мощную лигу, невзирая на потраченные усилия и деньги. Но только финансовая сторона вопроса интересует Мендеша. Поэтому Рубен Невеш в 26 лет вместо перехода в «Барселону», с которой согласовал условия сделки, может оказаться в «Аль-Хиляле». Игрок сборной Португалии отправится на заработки вместо борьбы за чемпионство в Испании.

Можно понять Кулибали. Он после неудачи в «Челси» заберет огромные деньги в стране на песке. Но Мендеш ломает карьеру Невешу, предлагая ему то, от чего еще может отказаться Модрич, если после вчерашнего поражения в Лиге Наций не решит, что пора заканчивать карьеру и оставлять Крооса в «Реале» за старшего. Но Лука на двенадцать лет старше, чем Невеш.

Клиенты Жорже часто страдают

Бернарду порывается уйти из «Манчестер Сити», и это может быть ошибкой. Дарвина Нуньеса его агент перевел в «Ливерпуль», хотя молодому уругвайцу заиграть в схемах Клоппа будет сложно. Но разве Мендеш думает о футбольных интересах клиентов? Канселу поссорился с Гвардиолой, не сыграл в победном финале ЛЧ . В «Баварии» встретил команду на перекрестке, где будут перемены.

Канселу сам по себе достаточно сильный, чтобы заиграть слева в основе, если Дэвис уйдет в «Реал». Но будет ли карьера Жоау такой, как могла быть без желания Мендеша заработать на его переходах в «Ювентус», «Манчестер Сити» и «Баварию»? Такое ощущение, что Жорже нравятся конфликты с участием его клиентов, ведь это признак скорого трансфера, то есть премиальных.

Жоау Фелиш – идеальный пример. Агент обманул боссов «Атлетико», продал игрока втридорога. У Фелиша непростой характер, но над развитием его личности не работают. В «Челси» атакующий игрок не нужен, в Мадриде его не ждут отеческие объятия Симеоне. И даже послушный Жота мог найти себе клуб с местом в основе, в отличие от «Ливерпуля». И Угарте выбрать ПСЖ место команды со стабильным тренером.

Мендеш ди-джей, которому повезло познакомиться с парочкой футболистов. Позже удачно обвел вокруг пальца наивных и богатых владельцев клубов, вроде бывших боссов московского «Динамо» и «Валенсии». Теперь на контракте с его агентством 129 человек. Рыночная стоимость футболистов в районе 1.3 млрд. Может один человек адекватно представлять интересы такой толпы спортсменов?

Физически невозможно вникнуть во все нюансы сделок. Следовательно, Мендеш делегирует обязанности. И его люди могут быть еще слабее. Поэтому Санчеша бросали в «Баварию» и ПСЖ . Или вспомните Андре Силву. Ему уже 27 лет, но не перешел в высшую лигу. Сначала запихнули в «Милан», бросали по арендам, а в «Лейпциге» форвард забил 4 гола и сделал 3 ассиста в Бундеслиге.

Пора заканчивать с «работорговлей»

В погоне за выгодой ломают жизни. Траоре зря вернули в «Барселону». Иско без клуба, а ему всего 31 год. Согласимся с жестким Кроосом, что футболистов не стоит жалеть. Они богатые и молодые, миллиардам людей живется сложнее. Но даже когда у тебя полно денег, можно быть несчастливым. И Мендеш не помогает своим клиентам. У него катастрофически много глупых трансферов.

Вот пиарят Рамуша. Но для Гонсалу не выбирают команду, где нападающий точно заиграет. Похожая история с голкипером Коштой. Главным фактором будет стоимость, ведь от нее считаются премиальные выплаты. Эдерсону повезло, что Гвардиола вырвал его контракт из рук Мендеша, ведь агент планировал передать вратаря «Барселоне», где был тер Штеген. А Диаша толкали в МЮ , мог оказаться в роли Магуайра.

Асенсио пожалеет, что оказался в руках у Мендеша. Испанец пересидел на лавке «Реала», не будет легендой футбола, хотя талантливый игрок. Даже Дзюба – тоже клиент Мендеша, не осуществил мечту поиграть в большой лиге. Португалец предлагал «Вулверхэмптон», но англичане отказались. Обещал «Лацио», но нет. Дзюбу якобы звали в Китай за 9 млн евро в год, но это точно не выдумка?

ФИФА давно пора ограничить количество клиентов у одного агента. Нужен здоровый рынок вместо футбольной «работорговли». Чеферин правильно говорит о потолке зарплат и трансферном лимите. Позволяют зарабатывать сомнительным и хитрым персонажам. Напрашивается вывод о коррупции, которая помогает чиновникам закрывать глаза на деятельность агентов? И на кону будущее игры.