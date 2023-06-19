Месси получит 25 млн долларов за отдых в Саудовской Аравии

Лионель Месси заключил контракт с Министерством туризма Саудовской Аравии для улучшения образа страны в мире.
Месси может получить примерно 25 млн долларов за 3 года по этому соглашению. Для этого Лео должен рекламировать страну в соцсетях, а также проводить оплачиваемые отпуска в Саудовской Аравии вместе с семьей.
Аргентинец должен опубликовывать фотографии с отдыха в стране в соцсетях.
Если каждый отстриженный волосок продавать по 100 долларов...за год он станет миллионером....
Если каждый отстриженный волосок продавать по 100 долларов...за год он станет миллионером....
Роналду...Бензема...и пр..
К чему такие траты...
Позовите одного Мутко...и ЧМ 2030 - у Вас !!!!!!!
Роналду...Бензема...и пр..
К чему такие траты...
Позовите одного Мутко...и ЧМ 2030 - у Вас !!!!!!!
Даже подписи не требуется...)
Даже подписи не требуется...)
Ну а так что... Дорогая Саудовская Аравия! У вас там конечно скукотища жуткая, но так уж и быть, я готов у вас отдохнуть за 1 млн, и даже заведу соцсети по такому случаю...:)))))
Ну а так что... Дорогая Саудовская Аравия! У вас там конечно скукотища жуткая, но так уж и быть, я готов у вас отдохнуть за 1 млн, и даже заведу соцсети по такому случаю...:)))))