Месси получит 25 млн долларов за отдых в Саудовской Аравии

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вчера, 13:22

заключил контракт с Министерством туризма Саудовской Аравии для улучшения образа страны в мире.

Месси может получить примерно 25 млн долларов за 3 года по этому соглашению. Для этого Лео должен рекламировать страну в соцсетях, а также проводить оплачиваемые отпуска в Саудовской Аравии вместе с семьей.

Аргентинец должен опубликовывать фотографии с отдыха в стране в соцсетях.