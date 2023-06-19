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Месси получит 25 млн долларов за отдых в Саудовской Аравии

вчера, 13:22

Лионель Месси заключил контракт с Министерством туризма Саудовской Аравии для улучшения образа страны в мире.

Месси может получить примерно 25 млн долларов за 3 года по этому соглашению. Для этого Лео должен рекламировать страну в соцсетях, а также проводить оплачиваемые отпуска в Саудовской Аравии вместе с семьей.

Аргентинец должен опубликовывать фотографии с отдыха в стране в соцсетях.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:15
Я так понял, что все критиканы Месси с удовольствием отказались бы от такого контракта. Причём отказались с высоко поднятой головой и оттопыренной губой от презрения к предложению саудитов.
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 22:40
Месси делает деньги
всё продинамил
всё продинамил
вчера в 22:40, ред.
Месси отдыхает в Саудовской Аравии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:26
А не пора ли пирамиду построить с ЕГО головой как у сфинкса?
firewing
firewing ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 21:06
Ты хочешь у меня контракт оттяпать? Я готов отдохнуть всего лишь за 0,5 ляма - вот что демпинг животворящий делает!
Futurista
Futurista
вчера в 19:21
lotsman
lotsman
вчера в 18:35
Месси - Мы отдыхаем, а денежки капают в карман.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:11
Парикмахеру Месси на заметку....
Если каждый отстриженный волосок продавать по 100 долларов...за год он станет миллионером....
Russia_4ever
Russia_4ever
вчера в 17:22
Это 2 млрд рублей…
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:20
У меня нет слов, такая сочная реклама у него, деньги так и сыпятся.
adekvat
adekvat
вчера в 16:32
Шобы я так жил.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:11
Какие копейкм? У него в год была примерно таеая ЗП в ПСЖ. И какая пустыня? Там столица такая что Аргентина на их фоне помойка
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:50, ред.
Опять Месси...
Роналду...Бензема...и пр..
К чему такие траты...

Позовите одного Мутко...и ЧМ 2030 - у Вас !!!!!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:31
Ну порадуемся за коммунизм для семьи одного человека!
sova147
sova147
вчера в 15:26
Месси даже на отдыхе получает деньги???
memphis
memphis ответ DraKoshka (раскрыть)
вчера в 15:25
Это был сарказм
DraKoshka
DraKoshka ответ memphis (раскрыть)
вчера в 15:17
Полагаю, потому что Вы, наверно, пока не являетесь футбольной легендой, и самым популярным футболистом нашего времени?..))
memphis
memphis
вчера в 14:57
Почему он, а не я..
Джексон 8
Джексон 8
вчера в 14:47
Отбивает бабосики, потраченные на кубок мира
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:26
Хороший рекламный контракт.
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:19
Что не так с этим миром?
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 14:08
Ну, не за 1,5 лярда верблюдов кормить... Но тоже ничего.. Хе..
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:06

Даже подписи не требуется...)
альсато
альсато ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 13:49
так , а я о чем)))))..одни-зарплату хотят урезать, другие-снизить стоимость товара (игрока), а третьи-баннеры ( с месси) вывешивают на Tahlia Street!)))))....кругом-одни ЧУМАЧЕДЧИИ)))))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:46
Дожили, уже не за работу платят, а за отдых.
Elliada
Elliada
вчера в 13:45
Ну а че, круто. Раз в год отдыхаешь в СА. Ни за что не платишь. А в конце в соцсетях несколько фото с поездки публикуешь и всё. И за это всё тебе платят
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:44
Да блин.... Человек отдыхает в офигительных условиях в стремительно развивающейся стране и ему за это платят!) и не просто платят а 25 мать его миллионов..... Он выиграл в лотерею жизни....там где Роналду работает за деньги, Месси платят за отдых. Джорджина съест с потрохами Роналду,после этой новости... Челу за отдых миллионы отстёгивают,а ты тут ногами дрыгаешь как верблюд...

Ну а так что... Дорогая Саудовская Аравия! У вас там конечно скукотища жуткая, но так уж и быть, я готов у вас отдохнуть за 1 млн, и даже заведу соцсети по такому случаю...:)))))
DraKoshka
DraKoshka
вчера в 13:31
Аравийцы всерьёз готовятся к 2030 году. Будет очень удивительно, если им путёвку не отдадут.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:30
Что-то не верится, 25 миллионов - огромная сумма для обычных людей, но давно копейки для Месси. И ради этой суммы таскать семью по пустыням и шикарным, но скучным городам, когда у них есть родная Аргентина и т.п.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:29
Мир сошёл с ума
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