Владельцы «Челси» приобрели контрольный пакет акций «Страсбура»

Владельцы «Челси» купили «Страсбур».
Компания DNCG, которую возглавляет Тодд Боэли, приобрели около 100% акций французского клуба.
Владельцы «Челси» купили «Страсбур».
Компания DNCG, которую возглавляет Тодд Боэли, приобрели около 100% акций французского клуба.
Владеть несколькими клубами это нормальная практика. Особенно в Америке. А Боули и так владеет и развивает другие спорт клубы. Вон Сити груп, РБ и ещё несколько примеров у нас, а ещё катарцы после ПСЖ прям готовы выкупить МЮ.
Владеть несколькими клубами это нормальная практика. Особенно в Америке. А Боули и так владеет и развивает другие спорт клубы. Вон Сити груп, РБ и ещё несколько примеров у нас, а ещё катарцы после ПСЖ прям готовы выкупить МЮ.
В заголовке закралась издержка ночной смены- наверное "прИобрели"?
В заголовке закралась издержка ночной смены- наверное "прИобрели"?
Владельцы Челси бизнесмены с таким видением развития футбола в.... Челси.
Владельцы Челси бизнесмены с таким видением развития футбола в.... Челси.