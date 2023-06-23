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ГлавнаяНовостиФинансыФранция. Лига 1 2022/2023

Владельцы «Челси» приобрели контрольный пакет акций «Страсбура»

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zooveterinar
zooveterinar ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 09:31
Уже бы поближе покупали,какой нибуть там Рочьдейл,или Честерфильдь,там же и Куинз Парк,в прошлом хороший клуб,и Нотингем!!
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 09:28
Ну так,как,они Челси примеряют заячью морду,то Страсбургу наверное не позавидуешь!!! А там может и все наладится,тут Пачетино разрулит,там Зидан!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 09:25
С Вами нельзя не согласиться, но здесь автор, не понравившегося Вам поста, исходил наверное из ситуации в Челси - пол миллиарда потрачено денег (ладно, это право их владельца), а толку пока не видим.... Из успешного клуба получился серый середняк АПЛ, с туманной перспективой...
equipolocal
equipolocal ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 08:15
Доброе утро! Спасибо, исправили.
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 07:44
Зачем комментить так токсично если не шаришь??)
Владеть несколькими клубами это нормальная практика. Особенно в Америке. А Боули и так владеет и развивает другие спорт клубы. Вон Сити груп, РБ и ещё несколько примеров у нас, а ещё катарцы после ПСЖ прям готовы выкупить МЮ.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:33, ред.
Похоже Боэли начал чудить не по детки
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:25
Похоже просто не знают куда потратить деньги.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:17
Может это както поможет клубу !
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:27
Ну вот и решена проблема чистки состава, теперь все те, кто не будет входить в планы Поча,будут, и всех кого не успеют продать, будут отправленны в аренду Страсбуру. Да и молодежь можно будет обкатывать там
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 05:18
Доброе утро!
В заголовке закралась издержка ночной смены- наверное "прИобрели"?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 05:15
А что Вы хотели товарищи футболисты?
Владельцы Челси бизнесмены с таким видением развития футбола в.... Челси.
adekvat
adekvat
сегодня в 04:34
Зачем заниматься тем в чнм не смышьлешь не х..на.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:53
Теперь Страсбур будет помогать Челси скупать игроков..)))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:42
Ещё один клуб хочет загубить !(((
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