Новый регламент Второй лиги отправлен на доработку

Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов рассказал, что исполком РФС отправил на доработку регламент нового сезона Второй лиги.
Исполком РФС отправил на доработку регламент Второй лиги в комитет между Футбольной национальной лигой и департаментом организации и проведения соревнований РФС. Отправили, потому что не хватило времени на ознакомление, у нас, например, вчера отказался от участия «Ленинградец-2», соответственно, осталось меньше команд. Через три-четыре дня доработаем регламент с коллегами, сможем его увидеть. Мы его обсудим с клубами, потом бюро исполкома сможет утвердить.
Распределение команд в дивизионе Б уже утверждено, сейчас проходят процедуры жеребьевки. Как только окончательно обсудим с клубами и согласуем полные варианты календарей, опубликуем расписание после утверждения президиумом и бюро исполкома.
Как в старые добрые времена прошлого века....) Психушки не хватает....
Как в старые добрые времена прошлого века....) Психушки не хватает....