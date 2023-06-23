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Новый регламент Второй лиги отправлен на доработку

вчера, 12:48

Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов рассказал, что исполком РФС отправил на доработку регламент нового сезона Второй лиги.

Исполком РФС отправил на доработку регламент Второй лиги в комитет между Футбольной национальной лигой и департаментом организации и проведения соревнований РФС. Отправили, потому что не хватило времени на ознакомление, у нас, например, вчера отказался от участия «Ленинградец-2», соответственно, осталось меньше команд. Через три-четыре дня доработаем регламент с коллегами, сможем его увидеть. Мы его обсудим с клубами, потом бюро исполкома сможет утвердить.

Распределение команд в дивизионе Б уже утверждено, сейчас проходят процедуры жеребьевки. Как только окончательно обсудим с клубами и согласуем полные варианты календарей, опубликуем расписание после утверждения президиумом и бюро исполкома.

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:59
Бюро исполкома..., президиум (с правом утверждения!), департамент..., комитет...

Как в старые добрые времена прошлого века....) Психушки не хватает....
sova147
sova147
вчера в 13:48
Надо семь раз отмерить а затем утверждать
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:03
Боюсь пока согласуют документ еще кто-то откажется играть.
Гость
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