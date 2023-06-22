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Айдамиров и Ротенберг избраны в исполком РФС

вчера, 15:13

Вице-президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, а также президент «Сочи» Борис Ротенберг избраны в исполком РФС, выборы состоялись в рамках конференции организации.

В состав исполкома также избрали президента РПЛ Александра Алаева, главу Первой лиги Наиля Измайлова, председателя Федерации футбола Санкт-Петербурга Николая Голубева, президента Московской федерации футбола Александра Старцева, главу Союза федераций футбола «Центр» Эдуарда Малого и председателя судейского комитета РФС Павла Каманцева.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 19:37
Без шамана, газмана и баски этот список пуст. Без них скрепный фут не поднять. Срочно их включить в рэфээс.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:06
Ну теперь телега поедет!
ДСА
ДСА
вчера в 16:10
Вполне приличная компания, что бы просто побухать.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:57
Президент "Сочи" не хочет за свои махинации в "Динамо" (всем хорошо известные) или "Сочи" же пояснить? (Напомню, "Сочи" получило перевод в 25 миллионов долларов от дочки "Газпрома" в 2020 году, после чего эта дочка была ликвидирована).
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:38
А РФС всё идёт своим чередом...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:24
Стулья розданы, будем ждать результата...
Гость
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