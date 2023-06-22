Айдамиров и Ротенберг избраны в исполком РФС

Вице-президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, а также президент «Сочи» Борис Ротенберг избраны в исполком РФС, выборы состоялись в рамках конференции организации.
В состав исполкома также избрали президента РПЛ Александра Алаева, главу Первой лиги Наиля Измайлова, председателя Федерации футбола Санкт-Петербурга Николая Голубева, президента Московской федерации футбола Александра Старцева, главу Союза федераций футбола «Центр» Эдуарда Малого и председателя судейского комитета РФС Павла Каманцева.