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Генсек РФС рассказал о переговорах с ФИФА о контрактах легионеров РПЛ

вчера, 20:33

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал о том, как получилось добиться от ФИФА запрета приостанавливать контракты иностранным футболистам клубов РПЛ.

ФИФА запретила приостанавливать контракты действующим игрокам РПЛ — это полностью результат переговоров РФС с ФИФА. Насколько сложно было этого достичь? С третьей попытки. Почему так? Долго объясняли. Сложно сказать, как у них формируется позиция, но в итоге они вникли в вопрос: поняли, поговорили с генеральным секретарём, заместителем генерального секретаря — в итоге дали несколько раз посменную позицию. В первый раз получили отрицательный ответ, но в итоге убедили коллег и всё поменяли.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 11:02
это еще не решение вопроса!...Все решения (и по контрактам в т.ч.)-ВПЕРЕДИ!!!
sova147
sova147
вчера в 23:07
Если получилось сейчас то возможно скоро пойдёт процесс...
adekvat
adekvat ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:48
Они поняли что это бесполезно. Крысы давно сбежали, те кто остался уже врядли убегут, а те кто позже пришел сам виноват.
протон
протон
вчера в 22:37
В рублях брать не хотели?
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:34
Дело Брежнева живёт! Генеральный секретарь РФС Митрофанов !!!)))
ahqcsa3r3nv4
ahqcsa3r3nv4
вчера в 22:18
РФС себе медальки вешает не по делу, там сделано так чтоб нормальные игроки сюда сами не ехали
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:06
Дело в том, что в фифе много богатых стран
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 21:04
Найдёт другой способ
lotsman
lotsman
вчера в 21:02
Да неужели? ФИФА пошла на уступки. Наверное у США разрешение получили.))
Гость
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