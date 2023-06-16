Генсек РФС рассказал о переговорах с ФИФА о контрактах легионеров РПЛ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза рассказал о том, как получилось добиться от ФИФА запрета приостанавливать контракты иностранным футболистам клубов РПЛ .

ФИФА запретила приостанавливать контракты действующим игрокам РПЛ — это полностью результат переговоров РФС с ФИФА . Насколько сложно было этого достичь? С третьей попытки. Почему так? Долго объясняли. Сложно сказать, как у них формируется позиция, но в итоге они вникли в вопрос: поняли, поговорили с генеральным секретарём, заместителем генерального секретаря — в итоге дали несколько раз посменную позицию. В первый раз получили отрицательный ответ, но в итоге убедили коллег и всё поменяли.