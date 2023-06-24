Рабьо, которым интересовался МЮ, продлит контракт с «Ювентусом»

Полузащитник Адриен Рабьо продолжит выступать за «Ювентус».
По данным источника, француз близок к продлению контракта с туринским клубом на один сезон.
Интерес к Рабьо проявлял «Манчестер Юнайтед», но игрок, скорее всего, останется в «Ювентусе».
Полузащитник Адриен Рабьо продолжит выступать за «Ювентус».
По данным источника, француз близок к продлению контракта с туринским клубом на один сезон.
Интерес к Рабьо проявлял «Манчестер Юнайтед», но игрок, скорее всего, останется в «Ювентусе».
Весело, очки то снимут то прибавят, где такое найдёшь?!)
Весело, очки то снимут то прибавят, где такое найдёшь?!)