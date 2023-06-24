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Рабьо, которым интересовался МЮ, продлит контракт с «Ювентусом»

вчера, 10:35

Полузащитник Адриен Рабьо продолжит выступать за «Ювентус».

По данным источника, француз близок к продлению контракта с туринским клубом на один сезон.

Интерес к Рабьо проявлял «Манчестер Юнайтед», но игрок, скорее всего, останется в «Ювентусе».

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:42
Пришлось наверно согласиться с условиями Ювентуса.
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 11:13
Ого, мама не смогла раскрутить никого на желаемые деньги?)
Джексон 8
Джексон 8
вчера в 10:54
Ну и заголовок. Вам редактор не нужен, часом?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:39
А ему и со старой старушкой неплохо)
Весело, очки то снимут то прибавят, где такое найдёшь?!)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:37
Поторговаля, но лучше варианта не нашел. Пришлось согласиться на то, что предлагают.
Гость
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