Рабьо, которым интересовался МЮ, продлит контракт с «Ювентусом»

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вчера, 10:35

Полузащитник продолжит выступать за «Ювентус».

По данным источника, француз близок к продлению контракта с туринским клубом на один сезон.

Интерес к Рабьо проявлял «Манчестер Юнайтед», но игрок, скорее всего, останется в «Ювентусе».