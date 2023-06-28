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Алаев уйдёт с поста председателя комитета УЕФА по мини-футболу

вчера, 16:53

Президент РПЛ, вице-президент РФС Александр Алаев покинет пост председателя комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу. Алаев дал комментарий по теме:

В УЕФА очень положительно отреагировали на мой приезд, пообщались с коллегами, в том числе неформально. Что касается официальной части, то сегодня отчитался по итогам своей работы за последние шесть лет, в УЕФА сейчас идет процесс формирования нового состава комитетов на цикл 2023-2027 года.

Совместно с коллегами из администрации союза мы приняли совместное решение о том, что я не стану выдвигать свою кандидатуру на новый срок, так как в последний год у меня поменялся род деятельности: больше не занимаю пост генерального секретаря РФС, не вовлечен в развитие пляжного футбола и футзала. Продолжу работу в другом комитете УЕФА, который сопряжен с моей текущей деятельностью.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:04
Всё ищет где лучше и больше !
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