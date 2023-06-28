Алаев уйдёт с поста председателя комитета УЕФА по мини-футболу

Президент РПЛ , вице-президент РФС покинет пост председателя комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу. Алаев дал комментарий по теме:

В УЕФА очень положительно отреагировали на мой приезд, пообщались с коллегами, в том числе неформально. Что касается официальной части, то сегодня отчитался по итогам своей работы за последние шесть лет, в УЕФА сейчас идет процесс формирования нового состава комитетов на цикл 2023-2027 года.