Алаев уйдёт с поста председателя комитета УЕФА по мини-футболу

Президент РПЛ, вице-президент РФС Александр Алаев покинет пост председателя комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу. Алаев дал комментарий по теме:
В УЕФА очень положительно отреагировали на мой приезд, пообщались с коллегами, в том числе неформально. Что касается официальной части, то сегодня отчитался по итогам своей работы за последние шесть лет, в УЕФА сейчас идет процесс формирования нового состава комитетов на цикл 2023-2027 года.
Совместно с коллегами из администрации союза мы приняли совместное решение о том, что я не стану выдвигать свою кандидатуру на новый срок, так как в последний год у меня поменялся род деятельности: больше не занимаю пост генерального секретаря РФС, не вовлечен в развитие пляжного футбола и футзала. Продолжу работу в другом комитете УЕФА, который сопряжен с моей текущей деятельностью.