Английский футбол обвинили в недостаточном количестве чернокожих тренеров

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вчера, 09:42

Партнёрство чернокожих футболистов обвинило английский футбол в отказе решить проблему недостаточного представительства темнокожих тренеров.

Кодекс разнообразия был введён в 2020 году, его подписали 29 из 72 клубов футбольной лиги. В свежем отчёте сообщается, что усилия по привлечению небелых сотрудников за это время были слишком малыми и запоздалыми.

Согласно кодексу, 25% тренеров и 10% главных тренеров должны быть чернокожими, азиатами или выходцами из смешанных семей. Отмечается, что соблюдение этих критериев является добровольным, на данный момент 10 из 92 профессиональных английских клубов им соответствуют.