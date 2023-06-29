Английский футбол обвинили в недостаточном количестве чернокожих тренеров

Партнёрство чернокожих футболистов обвинило английский футбол в отказе решить проблему недостаточного представительства темнокожих тренеров.
Кодекс разнообразия был введён в 2020 году, его подписали 29 из 72 клубов футбольной лиги. В свежем отчёте сообщается, что усилия по привлечению небелых сотрудников за это время были слишком малыми и запоздалыми.
Согласно кодексу, 25% тренеров и 10% главных тренеров должны быть чернокожими, азиатами или выходцами из смешанных семей. Отмечается, что соблюдение этих критериев является добровольным, на данный момент 10 из 92 профессиональных английских клубов им соответствуют.
Чернокожие игроки составляют 43% от всех футболистов АПЛ, а также 34% от общего числа игроков футбольной лиги. Отмечается, что во всей стране менее 5% профессиональных тренеров в первых четырёх дивизионах являются чернокожими.