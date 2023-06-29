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Юран сообщил о продлении контракта с «Пари НН»

вчера, 10:59

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал о своём контракте с клубом.

Контракт с клубом продлён? Да, изначально в моём соглашении был пункт, согласно которому в случае решения задачи невылета команды из РПЛ контракт автоматически продлевается на два года.

О чём говорил на встрече с губернатором Нижегородской области? Эта встреча была запланирована. Нормальная ситуация. Глава региона захотел меня выслушать по окончании сезона. Мы обменялись мнениями, получился конструктивный диалог. Подвели итоги, подумали над тем, что можно сделать для улучшения результатов. Беседовали где-то полтора часа в Москве в представительстве Нижегородской области. Оба согласились с тем, что нужно делать ставку на местную молодёжь, развивать её, привлекать к основе. В будущем продавать перспективных футболистов, чтобы клуб на этом зарабатывал. Яркий пример — защитник Илья Агапов, который зимой перешёл в ЦСКА. Это вектор развития «Пари НН». При этом команде нужно небольшое усиление в лице более опытных футболистов, чтобы молодёжь быстрее прогрессировала рядом с такими исполнителями. В целом получилась хорошая беседа.

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Scorp689
Scorp689
вчера в 16:19
Ещё осталось найти кого тренировать, пол команды ушло...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:34
Ноги в руки и вперед ,работать с командой !
альсато
альсато
вчера в 13:00
Задачи "Пари НН" понятны!-точно такие же как у (который год) " Крылья Советов"))))))
Viollator
Viollator
вчера в 12:11
Сергей Николаич красава, забивака !
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 11:48
Юран еще ни один контракт до конца не доработал
sova147
sova147
вчера в 11:19
Теперь надо браться за работу!!!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:18
Развивать молодёжь-продавать...развивать молодёжь-продавать...
Наконец озвучены реальные цели бизнеспроекта под названием "Торговцы воздушными пузырями-НН". И никаких устремлений в спортивное будущее,только бизнес.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:12
Вот и все карты в руки, посмотрим как в этом сезоне будет играть Пари НН.
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