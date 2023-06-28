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В «Урале» дали комментарий касательно контракта с Шатовым

вчера, 12:57

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о будущем полузащитника команды Олега Шатова. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня.

Олег Шатов не присоединился к сборам с командой. Продолжает восстанавливаться, лечиться. Сейчас проходит реабилитацию. Если он ее пройдет и будет готов, то будет начинать сезон вместе с нами.

Для нас у него всегда открытый контракт. Если почувствует, что сможет играть, то придет и скажет: «Григорич, все, готов. Буду тренироваться». Если решит заканчивать — тоже его выбор. Олег — наш футболист, воспитанник. Мы всегда его ждем. Считаю, Шатову рано заканчивать. Ему еще играть и играть.

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Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:46
Уже и забыл про такого
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