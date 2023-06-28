Захаряну невыгодно продлевать контракт с «Динамо». Через год будет свободным агентом

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вчера, 22:29

Будет самым дорогим футболистом в российской истории?

Арсен надеялся на трансфер в «Челси» и сильно расстроился, когда безумный покупатель Боэли передумал, ведь с «Динамо» сейчас не просто вести дела в финансовом смысле. ВТБ понес рекордные убытки за последний год. В 2021-м была прибыль в 242 миллиарда рублей, а за прошлый год получили минус 756 миллиардов рублей. Пытались выкрутиться, присоединяли другой банк, но получили из-за санкций невероятный удар.

А это значит что вряд ли Личка получит безумные деньги на трансферы. Так что желание «Динамо» продлить контракт с Захаряном это еще и попытка клуба получить гарантию, чтобы главный молодой игрок принесет москвичам деньги при расставании. Но у этой стороны две медали. Возможно, Арсену не стоит подписывать новое соглашение.

Против продления контракта

1. С января сам себе хозяин. Правила ФИФА позволяют Захаряну в начале следующего года вести переговоры с новым клубом в обход «Динамо». А через год, если контракт не продлят, Арсен будет свободным агентом. И понятно, что тогда хавбек будет нарасхват. Не нужно выдумывать сложные схемы, чтобы оплатить трансфер. Можно заполучить юного ценного игрока за подъемные агенту и бонусы в личном контракте.

2. Туманные перспективы «Динамо». Объективный потолок команды, даже если Личка окажется подходящим наставником, это вторая строчка. Без денег на невероятного голкипера, центральных защитников, латералей, которые хорошо обороняются, и опорника тяжело заикаться о победе «Динамо» над «Зенитом» в чемпионате. Если Захарян задержится надолго, то может каждый сезон вести борьбу за место в районе пятого. Раньше можно было мечтать о выходе в Лигу чемпионов, сейчас остался Кубок, но его сложно выиграть.

3. Превращение в нового Кокорина. Йоканович не сохранил Захаряна в боеспособном состоянии. Было видно на поле, где Арсен играл в стиле Тотти – отдал много отличных передач. Н было мало продуктивного движения. И тут несколько вариантов. Возможно, чуть зазнался, как Кварацхелия в конце в Казани. Может, Захарян загулял? Для вчерашнего подростка нормально чередовать этапы заинтересованности в учебе и лени с жаждой развлечений. Но если Арсен подпишет контракт, то его рыночная стоимость взлетит вверх. Может застрять в РПЛ . Юный Кокорин тоже оставлял приятное впечатление, но в топ-5 сразу не оказался, звездой европейского масштаба не стал. Потерял время, Александру остался лишь берег турецкий.

За новое соглашение с «Динамо»

1. Благодарность москвичам. Захарян из «Крыльев Советов», но уроженец Самары помнит, как его посылали в «Спартаке» и других клубах. Элегантный хавбек вырос благодаря умению «Динамо» работать с талантливыми игроками. В «Зените» так не умеют, а вот клуб Захаряна умнее внедряет молодежь в основу. Арсен давно закрепился в старте, хотя ему совсем недавно исполнилось двадцать лет. В благодарность клубу может продлить контракт, прописав, например, отступные.

2. Неоднозначный прошлый сезон. Создавал моменты, но при переходе между атакой и обороной, в высоком прессинге, в управлении игрой всей команды Захарян недоработал. Прошлый сезон оказался худшим в его недолгой карьере именно по качеству футбола. Цифры есть, 4 гола и 7 результативных передач, но статистика и у Смолова неплохая. Что не мешает фанатам «Динамо» составить длинный список претензий к Федору. Форвард признался, что жалеет об упущенном шансе заиграть в «Фейеноорде» и быстро попасть в топ-5. А Захарян может взять паузу на год, поскольку Арсен озадачил покупателей, выпадая из игры в отдельных матчах. До прошлого лета была очередь, сейчас предметный интерес проявил «Галатасарай», куда Захарян не хочет.

3. Реальный вызов для футболиста. Досидеть до конца контракта и уйти бесплатно это самый простой и удобный для футболиста выход. Но если Захарян подпишет контракт на четыре года, его стоимость подскочит в два раза и составит тридцать миллионов евро, то в двадцать лет молодой человек станет самым дорогим футболистом страны. Головин и Сафонов оцениваются ниже. Взяв на себя ответственность, Захарян может провести первый зрелый сезон в карьере. Он сразу очаровал, ведь был раскованным и дерзким игроком. Второй год получился приятным, у Шварца многое получилось, а правильные напарники помогли Захаряну раскрываться и прогрессировать. Подписав новый контракт, Арсен получит шанс доказать, что настолько крут, что может принести «Динамо» не 15 миллионов евро, а больше.

Мнение читателей. Поставьте себя на место Захаряна

Представьте, что вы Арсен – двадцатилетний парень из Самары, который не по своей вине оказался вне международных турниров. Захаряну, если отказывается от «Зенита», нет смысла оставаться в РПЛ . Новый контракт это риск, что директору Пивоварову и агенту Андрееву не хватит квалификации для трансфера хавбека за большие деньги через год в топ-5. Турецкими переговорами занимался иностранный подрядчик, но даже если Арсен окажется в руках Пименты – наследницы империи Райолы, то будут проблемы по пути в большой клуб за деньги.

А вот свободного агента Захаряна заберут с радостью в Италию, Англию или Германию. Непростой выбор. Зато Арсену грех жаловаться, что сорвался его трансфер в «Челси». В синем Лондоне такое началось, что сейчас хавбек мог быть героем мемов вместо Мудрика. А так окрепнет, получит время на обдумывание вариантов и сделает свою опасную, но интересную ставку. Главное, чтобы не забывал работать и слушать тренеров. В ближайшем сезоне Арсену пора найти оптимальную позицию и быть настоящим лидером «Динамо». Это если он не поставит клубу ультиматум, что или уходит сейчас за деньги, или через год бесплатно. Захарян хозяин положения, может повторить фокус Мбаппе.