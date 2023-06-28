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«Динамо» предложит Захаряну новый контракт

вчера, 13:29

«Динамо» в ближайшее время предложит полузащитнику Арсену Захаряну новый долгосрочный контракт. Действующее соглашение истекает летом 2024 года.

В минувшем сезоне Захарян провёл 37 игр во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 10 голевых передач. Ориентировочная стоимость полузащитника по Transfermarkt 15 миллионов евро.

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Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 11:19
Сначала растрезвонили на весь мир,а теперь "в ближайшее время предложат"? Как-то ...
баск
баск
сегодня в 00:41, ред.
Конечно предложит, куда денется, только вот не оказалось бы поздно..

Что именно придётся ему предлагать в этом новом контракте- одному богу известно.
Чесаться насчёт перезаключения клубу стоило бы гораздо раньше, ещё прошлым летом, ну или хотя бы зимой, после того, как поплыла сделка с Челси.

А теперь уже с Нового года Захарян получит право неограниченно вести переговоры с любыми другими клубами, отечественными или зарубежными,
и уйти следующим летом свободным агентом куда угодно.

Сколько было треска насчёт ежегодного повышения выкупной цены в его текущем контракте, а кончится всё может тем, что Заха уйдёт бесплатно.

Это будет, конечно, скандал..
И вторая грубая трансферная ошибка клуба за довольно короткий срок (после глупой потери Варелы).
Capral
Capral ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 18:34
Его пик развития пришелся как раз на период работы тренера Соплежуева, который недавно прикончил Герту и прячется сейчас по консперативным квартирам... Ведь если вспомнить, как ярко ворвался Захарян во взрослый футбол и как уже прошлой весной стал психовать и грубить на поле, выводы напрашиваются сами собой- Заха деградировал под руководством недотренера. Ни о каком Челси не было и речи- просто, очередная жирная утятина. Но Арсен молодой человек, с понятными юношескими амбициями и неясной перспективой в будущем, возможно, тяжело пережил этот период. Но для того, чтобы тебя заметили и оценили- надо много работать, а вместо этого, Заха ходил по кабакам, да да- это было замечено, и хвастал своей зарплатой.
Но и сейчас еще ничего не потеряно. Талантливый парень с большими футбольными задатками и возможностями может получить приглашение в Европу. Вопрос- будет ли это топ клуб или сердняк покажет будущее...
А пока- он игрок ДИНАМО, и шлифовать своё мастерство будет в роДном клубе.
Удачи ему и ДИНАМО!!!
lotsman
lotsman
вчера в 15:29
А как же Европа, которая просто мечтала о нём?
Сп62
Сп62
вчера в 14:49
Плюнули Челси прямо в душу.
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:20
Это хорошая новость для болельщиков фе ДИНАМО г Москва...
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:16
Олег, подробнее так...если за 15-ть лямов в текущем году не купят, то продлим еще на год))))
Expert soccer
Expert soccer
вчера в 14:15, ред.
Он уже одной ногой в Челси другой то ли в Реале то ли в Барселоне, агент не даст соврать.Какое еще Динамо...?Вы о чем вообще...??
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 14:14
Если Захарян хочет чего-то добиться, ему срочно надо всеми правдами и неправдами валить из РПЛ в Европу! Тут просто труба для развития!
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:06
Динамо хочет подстраховаться, чтобы заработать что-то на трансфере. Хотя если Захарян продолжит играть так же, как последний сезон, Динамо в минуса может уйти...а так что, очередной паспортист, подпишет жирный контракт и никакой топ5 ему не светит. Сейчас навалят денег и он совсем играть перестанет.

Потухли мечты о Челси у Арсенчика. Вот и сказочки конец , а кто верил в его трансфер - молодец. Динамо его потолок оказывается, а учитывая давнее повышенное внимание к Захаряну, удивительно, что контракт был на 3 года. Молодым игрокам, на которых всерьёз рассчитывают, обычно дают на 5 лет.
Gotlib
Gotlib
вчера в 13:51
Захар потенциально сильный игрок, просто ему нужен грамотный тренер, который сможет раскрыть его сильные стороны. Надеюсь Личка имено тот, кто ему нужен.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:42
А подробнее можно?

Долгосрочный... Понятие растяжимое...)
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