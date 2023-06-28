«Динамо» предложит Захаряну новый контракт

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вчера, 13:29

«Динамо» в ближайшее время предложит полузащитнику новый долгосрочный контракт. Действующее соглашение истекает летом 2024 года.

В минувшем сезоне Захарян провёл 37 игр во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 10 голевых передач. Ориентировочная стоимость полузащитника по Transfermarkt 15 миллионов евро.