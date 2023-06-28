«Динамо» предложит Захаряну новый контракт

«Динамо» в ближайшее время предложит полузащитнику Арсену Захаряну новый долгосрочный контракт. Действующее соглашение истекает летом 2024 года.
В минувшем сезоне Захарян провёл 37 игр во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 10 голевых передач. Ориентировочная стоимость полузащитника по Transfermarkt 15 миллионов евро.
Потухли мечты о Челси у Арсенчика. Вот и сказочки конец , а кто верил в его трансфер - молодец. Динамо его потолок оказывается, а учитывая давнее повышенное внимание к Захаряну, удивительно, что контракт был на 3 года. Молодым игрокам, на которых всерьёз рассчитывают, обычно дают на 5 лет.
Потухли мечты о Челси у Арсенчика. Вот и сказочки конец , а кто верил в его трансфер - молодец. Динамо его потолок оказывается, а учитывая давнее повышенное внимание к Захаряну, удивительно, что контракт был на 3 года. Молодым игрокам, на которых всерьёз рассчитывают, обычно дают на 5 лет.