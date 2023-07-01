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Болельщик завещал всё своё имущество Неймару

сегодня, 01:13

Болельщик из Бразилии завещал всё своё имущество нападающему ПСЖ Неймару.

30-летний мужчина сообщил:

Мне нравится Неймар, я во многом отождествляю себя с ним. Я также очень ориентирован на семью, и его отношения с отцом во многом напоминают мне отношения с моим отцом, который умер.

У меня не очень хорошее здоровье, по этой причине я действительно увидел, что мне некому оставить своё имущество… Я не хотел бы, чтобы правительство или родственники, с которыми я не лажу, забрали мои вещи. Знаю, что, прежде всего, он не жадный, что в наши дни бывает довольно редко.

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ПСЖ  Неймар
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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:38
Этот персонаж, конечно, волен завещать своё имущество, кому он захочет, но оценку его действиям вполне можно сделать: его поступок — идиотский. В Бразилии и так кругом сплошная нищета и нуждающиеся, а он передают своё "добро" супербогатому селебрити, который класть хотел на его фанатизм и надуманную им схожесть в отношениях с родителями.
альсато
альсато
сегодня в 11:09
зубная щетка, носовой платок, носки, да расческа....-вот весь скарб фаната!)))))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:51
Да не оскудеет рука берущего!
Напрасный труд
Напрасный труд ответ ОПС (раскрыть)
сегодня в 10:10
Есть один существенный момент :О этом рациональном благородном поступке не узнает мир.А тут "понеслась п...ля-ля по кочкам"!
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 10:09
НАконец Неймар станет состоятельным человеком!
14ок лучше бы многочисленным нуждающимся соотечественникам передал своё драгоценное имущество.
7adhx2ss4w5m
7adhx2ss4w5m
сегодня в 09:37
Как распорядиться своим скарбом, сугубо индивидуальный момент.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:26
Ничего себе,какие бывают влюбленные болельщики!!!
lotsman
lotsman
сегодня в 08:22
Влюблённый поклонник, ничего удивительного.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:47
Ну, и зачем? Для того что бы рассмешить Неймара? Есть же бедные люди, есть дети сироты. Да много еще кому необходима поддержка.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 07:43
Лучше наоборот сделать... Алаверды...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:57
Неймару очень нужны его вещи, ага...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 05:01, ред.
У Неймара очень "хорошая" характеристика.
Он хороший семьянин поэтому любит проституток и увеселительные заведения, а так же избивать и надругаться над своими пассиями, он так же оказывается не жадным, так как плюёт на всё и бежит к шейхам за огромными деньгами и не хочет оторваться от "соски".
Не знаю какое там завещанное состояние, но не алчный Неймар с большим удовольствием примет его, что бы вырученные деньги проесть за завтрак.
А так конечно Неймар не жадный.
adekvat
adekvat
сегодня в 04:59
Правильно, самым бедным надо наследство завещать.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 04:54
За то, что Месси хвост заносил
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:41
Я не пробовал своё имущество передать нуждающимся .
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:08
Ну теперь Неймару нищета точно не грозит...)
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