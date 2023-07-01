Болельщик завещал всё своё имущество Неймару

Болельщик из Бразилии завещал всё своё имущество нападающему ПСЖ .

30-летний мужчина сообщил:

Мне нравится Неймар, я во многом отождествляю себя с ним. Я также очень ориентирован на семью, и его отношения с отцом во многом напоминают мне отношения с моим отцом, который умер.

У меня не очень хорошее здоровье, по этой причине я действительно увидел, что мне некому оставить своё имущество… Я не хотел бы, чтобы правительство или родственники, с которыми я не лажу, забрали мои вещи. Знаю, что, прежде всего, он не жадный, что в наши дни бывает довольно редко.