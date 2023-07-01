Болельщик завещал всё своё имущество Неймару

Болельщик из Бразилии завещал всё своё имущество нападающему ПСЖ Неймару.
30-летний мужчина сообщил:
Мне нравится Неймар, я во многом отождествляю себя с ним. Я также очень ориентирован на семью, и его отношения с отцом во многом напоминают мне отношения с моим отцом, который умер.
У меня не очень хорошее здоровье, по этой причине я действительно увидел, что мне некому оставить своё имущество… Я не хотел бы, чтобы правительство или родственники, с которыми я не лажу, забрали мои вещи. Знаю, что, прежде всего, он не жадный, что в наши дни бывает довольно редко.
14ок лучше бы многочисленным нуждающимся соотечественникам передал своё драгоценное имущество.
14ок лучше бы многочисленным нуждающимся соотечественникам передал своё драгоценное имущество.
Он хороший семьянин поэтому любит проституток и увеселительные заведения, а так же избивать и надругаться над своими пассиями, он так же оказывается не жадным, так как плюёт на всё и бежит к шейхам за огромными деньгами и не хочет оторваться от "соски".
Не знаю какое там завещанное состояние, но не алчный Неймар с большим удовольствием примет его, что бы вырученные деньги проесть за завтрак.
А так конечно Неймар не жадный.
Он хороший семьянин поэтому любит проституток и увеселительные заведения, а так же избивать и надругаться над своими пассиями, он так же оказывается не жадным, так как плюёт на всё и бежит к шейхам за огромными деньгами и не хочет оторваться от "соски".
Не знаю какое там завещанное состояние, но не алчный Неймар с большим удовольствием примет его, что бы вырученные деньги проесть за завтрак.
А так конечно Неймар не жадный.