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8 000 билетов продано на матч Суперкубка России за сутки

вчера, 23:23

На матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА за первый день продаж было продано более 8 000 билетов.

Это вся билетная квота, которая была выделена на сайте-партнере РФС. Встреча состоится 15 июля на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, который вмещает 45 379 человек.

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 14:56
ну соберется еле еле 50к со всей страны
вот радость то
несколько матчей всего при полных трибунах в сезоне
в сочи вообще команда без фанатов, например
альсато
альсато ответ FenixSL (раскрыть)
сегодня в 13:24
вот когда начнется игра-тогда и посмотришь сколько желающих!
альсато
альсато ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 13:22
почему сразу бездельников?))))
FenixSL
FenixSL
сегодня в 09:42
больше не нашлось желающих на всю страну
Sylpheed
Sylpheed
сегодня в 09:04, ред.
А как до Казани доехать? Все ЖД билеты раскуплены, на авиарейсы цены подняты в разы?
Почему об этом молчат?!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:33
Вот сколько бездельников могут себе позволить сгонять в Казань.
adekvat
adekvat
сегодня в 05:14
Все желающие билеты взяли.
vs35mymc52b3
vs35mymc52b3
сегодня в 04:14
Отличная игра будет предварять возвращение матчей РПЛ в Казань
7c49mfjh9p8f
7c49mfjh9p8f
сегодня в 02:08
Соскучился уже народ по хорошему футболу
протон
протон
сегодня в 01:06
Перекупщики начнут свое ремесло
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:30
Арена судя по всему должна хорошо заполнится.
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