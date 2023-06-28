8 000 билетов продано на матч Суперкубка России за сутки

На матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА за первый день продаж было продано более 8 000 билетов.
Это вся билетная квота, которая была выделена на сайте-партнере РФС. Встреча состоится 15 июля на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, который вмещает 45 379 человек.
вот радость то
несколько матчей всего при полных трибунах в сезоне
в сочи вообще команда без фанатов, например
вот радость то
несколько матчей всего при полных трибунах в сезоне
в сочи вообще команда без фанатов, например
Почему об этом молчат?!
Почему об этом молчат?!