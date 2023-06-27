Фанаты МЮ заблокировали вход в клубный магазин, протестуя против Глейзеров

Болельщики «Манчестер Юнайтед» вышли на протест против нынешних владельцев клуба — семьи Глейзеров.
Фанаты заблокировали вход в клубный магазин, развернув несколько баннеров, а также призвали владельцев «Юнайтед» покинуть клуб. Это произошло в тот день, когда МЮ представил новую домашнюю форму на следующий сезон. Протестующих не смутили полицейские и сотрудники службы безопасности, которые находились возле магазина. По информации источника, произошедшее вынудило магазин временно прекратить работу на 2 минуты.