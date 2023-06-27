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Фанаты МЮ заблокировали вход в клубный магазин, протестуя против Глейзеров

вчера, 16:37

Болельщики «Манчестер Юнайтед» вышли на протест против нынешних владельцев клуба — семьи Глейзеров.

Фанаты заблокировали вход в клубный магазин, развернув несколько баннеров, а также призвали владельцев «Юнайтед» покинуть клуб. Это произошло в тот день, когда МЮ представил новую домашнюю форму на следующий сезон. Протестующих не смутили полицейские и сотрудники службы безопасности, которые находились возле магазина. По информации источника, произошедшее вынудило магазин временно прекратить работу на 2 минуты.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:46
Как-то нехотя они это делают
883d8z7fbtuy
883d8z7fbtuy
вчера в 16:46
Надо Харика Макгварика к ним переговорщиком отправить
Гость
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