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В Иране женщинам разрешили посещать игры чемпионата на нескольких стадионах

вчера, 21:59

Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж объявил о том, что Совет национальной безопасности одобрил посещение женщинами футбольных матчей в стране.

Вопросом реализации такой возможности займётся рабочая группа. Планируется, что женщины смогут приходить на стадионы «Гол Гохар», «Сепахан», «Зоб Ахан» и «Гадир Ахваз». Арена «Азади» также должна быть подготовлена для этого.

В августе 2022 года женщинам в Иране впервые с 1979 года разрешили посетить матч национального чемпионата. Это была встреча между командами «Эстеглал» и «Мес Керман».

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:32
Скорей всего выделят отдельную трибуну и огородят, что бы не было доступа.
Futurista
Futurista
вчера в 22:17
Это их дело...как решат так и будет...
Гость
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