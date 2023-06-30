В Иране женщинам разрешили посещать игры чемпионата на нескольких стадионах

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вчера, 21:59

Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж объявил о том, что Совет национальной безопасности одобрил посещение женщинами футбольных матчей в стране.

Вопросом реализации такой возможности займётся рабочая группа. Планируется, что женщины смогут приходить на стадионы «Гол Гохар», «Сепахан», «Зоб Ахан» и «Гадир Ахваз». Арена «Азади» также должна быть подготовлена для этого.

В августе 2022 года женщинам в Иране впервые с 1979 года разрешили посетить матч национального чемпионата. Это была встреча между командами «Эстеглал» и «Мес Керман».