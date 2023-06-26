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Повар Salt Bae объяснил свой выход на поле после финала ЧМ-2022

вчера, 08:35
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Повар Salt Bae (настоящее имя Нусрет Гёкче) высказался по поводу своего появления на поле после финального матча ЧМ-2022 между Францией и Аргентиной.

Гёкче после финального свистка начал фотографироваться с игроками южноамериканской команды, а также взял в руки трофей Кубка мира.

Это было сочетание моей любви к Аргентине и волнения. Я люблю Аргентину, жил там. Пошёл их поддержать. Многие из [команды] пришли в ресторан. Я не чувствовал себя чужим. Это был особенный момент. Ничего не могу поделать с причиной, по которой оказался там, но никогда больше не выйду на поле на чемпионате мира.

Два миллиарда человек смотрели чемпионат мира… Сколько людей говорят обо мне? Пять миллиардов. Весь мир. Я не выходил на поле с целью рекламы, мне просто хотелось. Тогда это было немного неожиданно. На поле было как минимум ещё 1000 человек, но когда показывают видео, то складывается ощущение, что там был только я.

Я никогда не хотел затмевать что-либо. Мне не понравилось внимание. Я никого не пинал, ничего не воровал.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 16:33
Он турок что ли?🤔
Predator94
Predator94
вчера в 11:02
И покупать мясо за 1000 евро безумие! У тебя цены конские! Я лучше на природе пожарю мясо ! И нахрен мне с твоих вонючих рук соль?!? Фуууу, только содержанки купятся на такое
Predator94
Predator94
вчера в 11:01
Весь взбесило, что ты вышел на поле, неуважая сборную Аргентины! И болельщиков! Может, они тоже хотели бы, но не могут , а ты приперся со своей саморекламой! Бесишь всех!
adekvat
adekvat ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 10:14
Один на поле, другой в Ростов.
ОПС
ОПС
вчера в 09:51
Хорошо, что больше выходить на поле не будет. Да и скорей всего уже и не получится.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:35
Гёкче - :"Мне не понравилось внимание"- поэтому решил сейчас о себе напомнить.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:21
Как себе в хату зашел 😎
Futurista
Futurista
вчера в 09:14
Повара слишком активны в последнее время)...
memphis
memphis
вчера в 09:06
Это спонсор питерской соли?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 08:47
А сантехник не выходил?
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