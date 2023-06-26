Повар Salt Bae объяснил свой выход на поле после финала ЧМ-2022

1687757736

вчера, 08:35

Повар Salt Bae (настоящее имя Нусрет Гёкче) высказался по поводу своего появления на поле после финального матча ЧМ -2022 между Францией и Аргентиной.

Гёкче после финального свистка начал фотографироваться с игроками южноамериканской команды, а также взял в руки трофей Кубка мира.