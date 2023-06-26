Повар Salt Bae объяснил свой выход на поле после финала ЧМ-2022

Повар Salt Bae (настоящее имя Нусрет Гёкче) высказался по поводу своего появления на поле после финального матча ЧМ-2022 между Францией и Аргентиной.
Гёкче после финального свистка начал фотографироваться с игроками южноамериканской команды, а также взял в руки трофей Кубка мира.
Это было сочетание моей любви к Аргентине и волнения. Я люблю Аргентину, жил там. Пошёл их поддержать. Многие из [команды] пришли в ресторан. Я не чувствовал себя чужим. Это был особенный момент. Ничего не могу поделать с причиной, по которой оказался там, но никогда больше не выйду на поле на чемпионате мира.
Два миллиарда человек смотрели чемпионат мира… Сколько людей говорят обо мне? Пять миллиардов. Весь мир. Я не выходил на поле с целью рекламы, мне просто хотелось. Тогда это было немного неожиданно. На поле было как минимум ещё 1000 человек, но когда показывают видео, то складывается ощущение, что там был только я.
Я никогда не хотел затмевать что-либо. Мне не понравилось внимание. Я никого не пинал, ничего не воровал.