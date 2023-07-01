Победитель ЛЕ выставил на продажу всех своих игроков. «Севилья» задолжала почти 100 млн евро

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вчера, 12:48

Обратилась к европейским клубам.

Было когда-нибудь такое, чтобы клуб-победитель еврокубка сразу после триумфа выставлял весь свой состав на трансфер? С «Севильей» сейчас происходит именно это – еще в конце мая «красно-белые» обыграли «Рому» в финале Лиги Европы, а теперь испанский гранд вынужден решать вопрос с долгом – в клубе грядут масштабные изменения.

Вчера чемпионы, сегодня — должники

Причем информация о задолженности появилась совсем недавно. По последним данным, в четверг. И сообщил спортивному блоку о ее наличии президент «Севильи» Пепе Кастро. Вот что сообщается в инсайдах:

Речь идет о чем-то неожиданном. На это никто не рассчитывал. Не говоря уже о спортивном направлении, которое возглавляет новичок Орта.

К слову, сам долг «мингиянцев» образовался не стихийно – на это ушло несколько сезонов. В большой минус коллектив ушел по итогам сезона-2020/21 (убытки достигли 39 миллионов евро), в следующей кампании минус составил порядка 24,8 млн.

Как раз в эти сезоны «красно-белые» тратили на трансферы больше, чем зарабатывали от продаж игроков – еще в кампании-2019/20 испанцы вложились в усиление на более чем 188 млн евро, тогда как от трансферов на выход выручили 131 млн. В два последующих года цифры скромнее, но динамика аналогичная.

В то же время за этот сезон «мингиянцы» неплохо заработали. Речь и о еврокубковых успехах – призовые за участие в групповом этапе Лиги чемпионов плюс деньги от прохождения всей дистанции плей-офф ЛЕ . Это и трансферы – от «Барсы» «Севилья» получила 50 млн евро за Жюля Кунде, «Астон Вилла» выплатила 31 млн за защитника Диего Карлоса, еще мелкие сделки – по 3 млн за де Йонга и Посо, 4 – за аренду Лукаса Окампоса в «Аякс».

По всей видимости, даже этой выручки испанской команде не хватает, чтобы погасить долги.

Новая волна продаж

Выставить на трансфер своих игроков – один из базовых шагов для погашения задолженности. Как говорилось выше, у «Севильи» уже есть опыт прошлого сезона – тогда получилось заработать почти 92 миллиона евро при затратах на усиление в 29,4. Проблема в том, что сейчас в составе «красно-белых» нет футболистов, за которых можно потребовать ту же сумму, что и за Кунде – по слухам, одной-двух крупных продаж может не хватить для погашения задолженности. Поэтому на трансфер и выставлены все игроки основной команды.

В распоряжении испанского гранда есть несколько дорогостоящих исполнителей – на первый план быстро вышли марокканский форвард Юссуф Эн-Несири, вингер Лукас Окампос и вратарь Боно. Судя по инсайдам, представители «Севильи» сами обращались в европейские клубы, чтобы договориться о трансфере. Причем особое предпочтение якобы отдавали командам Английской Премьер-Лиги – это наиболее прибыльный рынок, английские гранды регулярно борются за топ-игроков и предлагают огромные суммы. Сообщается, что среди прочих испанцы вышли на связь с «Манчестер Юнайтед».

С этим связывают уход спортивного директора

Мончи – легенда «Севильи». Еще будучи игроком, он провел всю профессиональную карьеру в составе «мингиянцев». Сразу после ее завершения испанец получил должность спортивного директора в родном клубе – и работал там сначала с 2000-го по 2017, а затем с 2019-го по 2023 год.

Именно при Мончи «Севилья» набрала силу – дважды становилась обладателем Кубка Испании, один раз – Суперкубка, 7 раз становилась победителем Кубка УЕФА /Лиги Европы и один – Суперкубка УЕФА . В этот же период из системы «красно-белых» вышли Серхио Рамос, Альберто Морено, Хосе Антонио Рейес и Хесус Навас.

16 июня стало известно, что знаковый для испанского клуба функционер покидает «Севилью» — Мончи решил продолжить карьеру в «Астон Вилле», главным тренером которой является знакомый ему Унаи Эмери. По слухам, это тоже связано с затруднительным положением «красно-белых» — Мончи не был готов расставаться с большей частью состава, хотя клубу это было необходимо. Вероятно, дело в том, что менеджер понимал, какой объем работы предстоит проделать после этого – костяк «Севильи» придется собирать заново.

Длительная перезагрузка

Само собой, продавать вообще всех не придется – совокупная стоимость состава «Севильи» оценивается в 196,75 миллиона евро, а найти нужно 90 млн. Но новую команду будут искать прежде всего для лидеров – если продать менее статусных исполнителей, то игроков в заявке будет меньше, а топ-футболисты захотят уйти из-за сомнительных перспектив.

И в таком случае начинать новый сезон совсем без приобретений окажется крайне тяжело – в прошлом чемпионате «мингиянцы» и так с трудом вылезли из зоны вылета, теперь борьба за выживание будет еще более ожесточенной.

На это наслаиваются финансовые условия клуба. «Севилья» — не богачи, которые ежегодно вкладывают в трансферы по 100 миллионов евро. «Красно-белые» живут по средствам, не имея огромного бюджета, ищут талантливую молодежь – этим летом приобрели 23-летнего центрбека Лоика Баде из «Ренна», до этого подписывали Гонсало Монтиэля («Ривер Плейт»), того же Кунде.