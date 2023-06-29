До 2026 года ФИФА выплатит РФС 9,5 миллионов долларов

Генеральный секретарь Российского футбольного союза рассказал о получении РФС денег от ФИФА в рамках сотрудничества по программам развития футбола.

Мы уже получили 2,7 млрд рублей. В соответствии с условием программы, когда мы их потратим, нам выплачивают деньги дальше. Пока мы их не потратили, поэтому ждем. Но мы получаем средства по другой программе — FIFA Forward.