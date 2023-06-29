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До 2026 года ФИФА выплатит РФС 9,5 миллионов долларов

вчера, 21:45

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал о получении РФС денег от ФИФА в рамках сотрудничества по программам развития футбола.

Мы уже получили 2,7 млрд рублей. В соответствии с условием программы, когда мы их потратим, нам выплачивают деньги дальше. Пока мы их не потратили, поэтому ждем. Но мы получаем средства по другой программе — FIFA Forward.

По текущей программе FIFA Forward мы получили 4,5 млн долларов. Сейчас начался новый трехлетний цикл, до 2026 года должны получить еще 9,5 млн, которые будут направлены на проекты развития.

Программа FIFA Forward создана для помощи развитию футбола в каждой футбольной федерации и конфедерации.

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Все комментарии
AlanW 1
AlanW 1
сегодня в 07:55
"Мы уже получили 2,7 млрд рублей. В соответствии с условием программы, когда мы их потратим, нам выплачивают деньги дальше."

Я то думал, что выделяемые деньги "тратятся" быстро, а тут видно уже и новых идей не осталось... Странно как-то.
Деньги выделялись по программам развития футбола - а где можно ознакомится с этими программами и на что были они потрачены?
zooveterinar
zooveterinar ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 06:45
Проект,содержание любовниц,проект по постройке загородных,или внутри городских котеджей,вил,ну и тому подобное!! Всякие околофутбольные нужды!!!
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 06:41
Ага,на распилы вам,а не на развитие,с такой суммой,две лиги можно поднять,у нас !!
112910415
112910415
сегодня в 04:52
события могут быть любыми, а денежные ручейки шуршат, шуршат ...
d285kcs4nxvm
d285kcs4nxvm
сегодня в 03:49
Цена вопроса-мелочь , один Саня Головин больше стоит
ОПС
ОПС
сегодня в 03:30
Какие же все таки деньжища крутятся в футболе, а вернее, вокруг футбола.
73hvzytm45my
73hvzytm45my
сегодня в 02:10
Инфантина и здесь явно погреет свои липкие лапы
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:11, ред.
В народе говорят: "Коту под хвост."
И 14 лямов от УЕФА - туда же...., или, как молвят в телевизере - по назначению.
Futurista
Futurista
вчера в 23:38, ред.
До 2026 года?...
Ну правильно)...обещанного 3 года ждут...
Quake1988
Quake1988 ответ gwfegwe82r6w (раскрыть)
вчера в 22:59
Ты хотел сказать - воруйте)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:12
Можно подробнее, на какие проекты будут направлены деньги полученные от ФИФА?
gwfegwe82r6w
gwfegwe82r6w
вчера в 22:10
Тратьте быстрее. Время - деньги...
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