До 2026 года ФИФА выплатит РФС 9,5 миллионов долларов

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал о получении РФС денег от ФИФА в рамках сотрудничества по программам развития футбола.
Мы уже получили 2,7 млрд рублей. В соответствии с условием программы, когда мы их потратим, нам выплачивают деньги дальше. Пока мы их не потратили, поэтому ждем. Но мы получаем средства по другой программе — FIFA Forward.
По текущей программе FIFA Forward мы получили 4,5 млн долларов. Сейчас начался новый трехлетний цикл, до 2026 года должны получить еще 9,5 млн, которые будут направлены на проекты развития.
Программа FIFA Forward создана для помощи развитию футбола в каждой футбольной федерации и конфедерации.
Я то думал, что выделяемые деньги "тратятся" быстро, а тут видно уже и новых идей не осталось... Странно как-то.
Деньги выделялись по программам развития футбола - а где можно ознакомится с этими программами и на что были они потрачены?
Я то думал, что выделяемые деньги "тратятся" быстро, а тут видно уже и новых идей не осталось... Странно как-то.
Деньги выделялись по программам развития футбола - а где можно ознакомится с этими программами и на что были они потрачены?
И 14 лямов от УЕФА - туда же...., или, как молвят в телевизере - по назначению.
И 14 лямов от УЕФА - туда же...., или, как молвят в телевизере - по назначению.
Ну правильно)...обещанного 3 года ждут...
Ну правильно)...обещанного 3 года ждут...