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Кварацхелия — наиболее подорожавший игрок за минувший сезон

вчера, 11:23

Вингер «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия стал игроком, наиболее прибавившим в цене за минувший сезон (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года).

Год назад грузин оценивался авторитетным порталом transfermarkt в 15 млн евро, сейчас его цена составляет 85 млн евро (прирост 70 млн).

Второе место занял эквадорец Мойсес Кайседо из «Брайтона», за год подорожавший на 69 млн евро (с 6 млн евро до 75 млн). Третий в рейтинге — хавбек «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес. Он подорожал на 65 млн (с 15 до 80).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ilia77707 (раскрыть)
сегодня в 01:43
Как-то, несколько нескромно и даже нелогично сравнивать Винисиуса, играющего в великом Реале у Анчелотти, и Хвичу- играющего в скромной, мягко говоря Серии А. Не находишь, Илия? Против кого, играет Винисиус, и против кого, Хвича.
Осимхен без Хвичи сыграет, а вот Хвича без Осимхена нет. Хвича очень ограниченный игрок. Кроме дриблинга ничего нет. Если против него сыграть жестко, он ничего не сделает. Как только, к нему присмотрелись, приспособились- он тут же потускнел.
То, что ты имеешь непосредственное отношение к футболу- я нисколько не сомневаюсь. Но помимо прямого отношения к футболу, как к игре, надо еще иметь опыт, уметь предвидеть ситуацию, анализировать происходящее. Всё это- дается с возрастом, но тоже, далеко не всем...
Ладно, мой юный Друг- ты интересный собеседник, но время позднее. В другой раз договорим.
Будь здоров!
ilia77707
ilia77707 ответ ilia77707 (раскрыть)
сегодня в 01:18, ред.
Виктор , уверяю Вас , я имею к футболу прямое отношение скромно скажу=) Таких крайних напов как Кварацхелия сейчас в мировом футболе только двое , это Винисиус из Реала и Кварцхелия , других крайних напов сейчас и близко к ним не стоят , что касается Мудрика , то там очень сложная для этого футболиста ситуация , это отдельная тема , парень с талантом ,но боюсь ему будет только еще труднее в следующем сезоне , не туда попал , ни в те руки....
Capral
Capral ответ ilia77707 (раскрыть)
сегодня в 00:37
У Хвичи не талант, а способности, которые еще надо развивать. И он- еще точно не топ. Еще неизвестно, как Осимхен покажет себя, к примеру- в АПЛ или в Бундесе...
Capral
Capral ответ ilia77707 (раскрыть)
сегодня в 00:34
Уверяю тебя, если Мудрику дадут шанс и он попадет в руки толкового тренера- он вырастит в большого футболиста.
Capral
Capral ответ ilia77707 (раскрыть)
сегодня в 00:32
Илия, я не очень осведомлен о крайних нападающих мирового футбола, врать не буду. Речь идет о конкретном игроке, о его способностях и возможностях. Я считаю- его распиарили, и считаю его самым обычным. Даже, если взять игру с Кипром, и там, он не забил. В Серии А, он забивал середнякам, на их фоне и феерил. Как только оказался без Осимхена, в первой игре ЛЧ против весьма среднего Милана- тут же потерялся...
Илия, я беру конкретно факты. Меня не интересует мнение Семина или Слуцкого о Хвиче. Они смотрят со своей позиции, оба сейчас не при делах, отошли от футбола.
Если уж ты спросил мое мнение об игроках на той же позиции, то это Мудрик. Почему именно он? Объясню. Мудрик- универсал, может закрыть любую проблемную позицию. Да, он еще не рaскрылся как европейский футболист, потому что ему повезло меньше, чем грузину, который попал к мудрому Спалетти. Поттер- средний тренер, он не способен раскрыть талант. К тому же, Серия А, и близко не стоит рядом с АПЛ.
Поверь мне, нет у меня к грузину- ни любви, ни ненависти. Просто, с моего жизненного и спортивного опыта, я вижу людей по другому.
ilia77707
ilia77707 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:12
Виктор , ну назовите на ваш взгляд сейчас в футболе левых крайних нападающих хотя бы двоих которые на ваш взгляд являются сейчас топовыми ? Будет понятно как вы понимаете футбол=)
ilia77707
ilia77707 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:05, ред.
Виктор , я вас умоляю , про итальянский футбол вы сильно заблуждаетесь ,конечно это не та сериа-а где играли все звезды мирового футбола как это было в 90- 2000 года , но все-равно это очень даже сильная лига , что показал этот сезон где они сыграли лучше всех из большой пятерки чевропейских чемпионатов, просто на голову всех обошли и позорную английскую лигу тоже , где просто купаются команды в финансах ,а играть так и не научились . Что касается Хвичи , то я бы не отказался от этого как вы говорите примитивщика в своем любимом Милане , а в пару с Осимхеном это просто лучший дуэт в европе сейчас . А Хвича еще должен доказать ,что он топ игрок , он только в начале пути , я не говорю что он сейчас топ , но показательным будет предстоящий сезон , он еще должен много работать , чтобы быть стабильным игроком , особенно мне кажется он должен вырастить тактически , так как при обороне он часто неграмотно держит позицию , и в физике должен еще прибавить , но главное у него есть талант, а остальное зависит от него , желаю ему удачи и посмотрим что будет в следующем сезоне
Capral
Capral ответ makkie (раскрыть)
вчера в 23:29
Макс, Дружище, ну какой сейчас уровень Милана и Ювентуса? Такой же, как уровень всего итальянского футбола...
Без Осимхена, грузин потеряется, однозначно. Именно нигериец- главная убойная сила Наполи, и на нем, всегда висят два соперника. До недавнего времени, Хвичу никто не держал, его просто не знали. Пока были силы, он- забивал, ассистировал и тд. Как только силы закончились, а с физикой у него очевидные проблемы, и как только с ним стали играть плотнее, и жестче- он растворился.
Я не верю в его светлое футбольное будущее. Нет у него всего того, что надо для большого футболиста.

Уверяю тебя, Макс, играй Хвича в нулевых, в Серии А, мимо него прошли бы и не заметили, уровень футбола был другой, тренеры и исполнители были другие...
makkie
makkie ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:00
Добрый вечер, Виктор.

Ну в Наполи Хвича довольно стабилен. Безусловно может остаться в Неаполе и дальше, вот только уже без Осимхена на острие. А у них идеальная связка сложилась в этом сезоне. Могли вдвоём разрывать обороны соперника, даже уровня Милана и Ювентуса.
Capral
Capral ответ ilia77707 (раскрыть)
вчера в 17:41
Ты за то, чтобы он остался в Италии? Ну, его никуда и не зовут.
Если про Осимхена постоянно появляются слухи о его переходе в топ-клубы, то, про этого- примитивного, вообще базара нет...
Capral
Capral ответ ilia77707 (раскрыть)
вчера в 16:32, ред.
Илия, ну возьми себя в руки! Какой он лучший игрок Италии?! В лучшем случае- один из лучших 1-го круга, потому что лучший- всёравно Осимхен!!!
А вообще -это парадокс и трагедия итальянского футбола, если кроме примитивщика, не из кого выбирать. Называется- дожились... Его, даже серый и невзрачный Милан закрыл наглухо.
Однообразные финты, игра на публику, безобразная, хилая физика, слабая игра головой- как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. Если всё это вижу я, то гранды, тем более это видят и понимают. Весь матч пасётся на своем левом краю, потом, за редким исключением пытается выходить в центр, идет в обводку злоупотребляя командной игрой. Всё, это- подходит исключительно деградирующему итальянскому футболу, который, этой весной- всё проиграл...
Capral
Capral
вчера в 16:18
    Capral
    Capral ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 16:15, ред.
    Привет, Макс!
    Покорять Топ клубы??? Это с его то нестабильностью, однообразностью и примитивизмом?!
    Впрочем, покорять топ клубы, ну, скажем- Швеции, Швейцарии или Австрии, пожалуй, да...
    протон
    протон ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 14:51
    Игрок очень талантливый, но будем откровенны, что 85 млн. за него никто не заплатит
    ilia77707
    ilia77707
    вчера в 14:42, ред.
    Я за то чтобы Квара остался в Наполи, но у него зарплата всего 1 мил 200 т, по новому контракту дадут 2 мил 400 т , для лучшего игрока, ну минимум после Осимхена лучшего игрока Италии это очень маленькая зарплата, а президент Наполи как мы знаем на деньги очень скуп, если не даст адекватную зарплату на следующий сезон думаю он уйдет, но не в этом сезоне, надо укрепится в этом сезоне, хотя второй сезон после успешного первого всегда труднее.
    ilia77707
    ilia77707
    вчера в 14:37
      makkie
      makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 14:00
      Думаю, Хвича и сам не перейдёт в ПСЖ
      В его возрасте нужно покорять топ-клубы в сильных чемпионатах, а не в Лиге 1, где один клуб и 0 конкуренции за первое место.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
      вчера в 13:47, ред.
      Может они и 120 заплатят, например за Осимхена, но за игрока, который первую половину сезона отыграл прилично, а во второй сдулся такие деньги не даст никто. У щейхов денег много, н они не дураки.
      Karkaz
      Karkaz ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 12:31, ред.
      Если Наполи выставит его на трансфер, Челси купит 100%. А так посмотрим. Если нужен будет Сити, ПСЖ или Реалу, то на цену не будут смотреть. Может эти клубы уже делали запрос в 70-80 млн., но например Наполи хочет минимум 100. Мы это не знаем.
      makkie
      makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 12:26, ред.
      Шейхи условного ПСЖ и 100 млн заплатят - для них это как раз в магазин сходить.

      Ну и в АПЛ клубы тратят большие деньги. Там доходы даже у аутсайдеров за счёт медиа-прав солидные. Поэтому тот же Брайтон может себе позволить покупку Малкома и Барриоса, к примеру.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 12:01
      Коваленко подорожал в 5,6 раз за сезон....
      С 500 тысяч до 2.8 млн....

      А у буржуев все цифры натянуты....
      Один подорожал из-за звания чемпион мира...второй из-за заниженной цены при переходе из РПЛ...а третьего вообще никто не знает...он и подорожал только чтоб попасть в этот рейтинг...)))
      ДСА
      ДСА
      вчера в 11:59
      Надо продавать пока не подешевел.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 11:51
      Один российский клуб кусает локти...
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 11:36
      Любопытно бы узнать а какой клуб готов отдать за него 85 млн? Существует ли реальный покупатель за такую цену? А цену то можно любую выставить. У меня лично сомнения, что кто то его купить даже за половину назначенной цены. Ждем покупателей.
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 11:33
      Правильно,показал себя в играх очень неплохо и не только в чемпионате.
      Djebrael
      Djebrael
      вчера в 11:25
      Все правильно. Хвича это доказал своей игрой. Если продолжит так и далее, то ценник еще возрастет.
      Гость
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