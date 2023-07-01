Кварацхелия — наиболее подорожавший игрок за минувший сезон

Вингер «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия стал игроком, наиболее прибавившим в цене за минувший сезон (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года).
Год назад грузин оценивался авторитетным порталом transfermarkt в 15 млн евро, сейчас его цена составляет 85 млн евро (прирост 70 млн).
Второе место занял эквадорец Мойсес Кайседо из «Брайтона», за год подорожавший на 69 млн евро (с 6 млн евро до 75 млн). Третий в рейтинге — хавбек «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес. Он подорожал на 65 млн (с 15 до 80).
Ну и в АПЛ клубы тратят большие деньги. Там доходы даже у аутсайдеров за счёт медиа-прав солидные. Поэтому тот же Брайтон может себе позволить покупку Малкома и Барриоса, к примеру.
Ну и в АПЛ клубы тратят большие деньги. Там доходы даже у аутсайдеров за счёт медиа-прав солидные. Поэтому тот же Брайтон может себе позволить покупку Малкома и Барриоса, к примеру.