«Манчестер Сити» был обвинён в получении 30 миллионов фунтов стерлингов

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вчера, 10:07

«Манчестер Сити» был обвинен в получении от инвестора, базирующегося в Абу-Даби, 30 миллионов фунтов стерлингов, замаскированных под спонсорское финансирование.

Это ещё одно скрытое финансирование клуба, которое добавляется к другим 115 обвинениям, выдвинутым против «горожан».