«Манчестер Сити» был обвинён в получении 30 миллионов фунтов стерлингов

«Манчестер Сити» был обвинен в получении от инвестора, базирующегося в Абу-Даби, 30 миллионов фунтов стерлингов, замаскированных под спонсорское финансирование.
Это ещё одно скрытое финансирование клуба, которое добавляется к другим 115 обвинениям, выдвинутым против «горожан».
Впрочем, уверен, что, как обычно, дело спустят на тормозах или обвинят взамен более мелкий клуб в том же самом и его накажут.
Впрочем, уверен, что, как обычно, дело спустят на тормозах или обвинят взамен более мелкий клуб в том же самом и его накажут.
И, я думаю, эти 30 миллионов не с потолка взялись, а были записаны под спонсорский контракт за рекламу на футболках молодёжной лиги какой-нибудь кебабной на Востоке)
Кстати, "Зенит" как раз тоже подобным занимался, австрийский газовый гигант Ondo (ключевые слова тут - главный партнёр "Газпрома" в Европе) перечислил 18 миллионов евро как раз за возможность рекламы на футболках молодёжи)
И, я думаю, эти 30 миллионов не с потолка взялись, а были записаны под спонсорский контракт за рекламу на футболках молодёжной лиги какой-нибудь кебабной на Востоке)
Кстати, "Зенит" как раз тоже подобным занимался, австрийский газовый гигант Ondo (ключевые слова тут - главный партнёр "Газпрома" в Европе) перечислил 18 миллионов евро как раз за возможность рекламы на футболках молодёжи)