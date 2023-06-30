Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Манчестер Сити» был обвинён в получении 30 миллионов фунтов стерлингов

вчера, 10:07

«Манчестер Сити» был обвинен в получении от инвестора, базирующегося в Абу-Даби, 30 миллионов фунтов стерлингов, замаскированных под спонсорское финансирование.

Это ещё одно скрытое финансирование клуба, которое добавляется к другим 115 обвинениям, выдвинутым против «горожан».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Победитель ЛЕ выставил на продажу всех своих игроков. «Севилья» задолжала почти 100 млн евро
Сегодня, 12:48Максим Тарасов в блоге Футбол и деньгиКомментарии1
Кварацхелия — наиболее подорожавший игрок за минувший сезон
Сегодня, 11:23
СлухиСтали известны условия будущего сотрудничества Брозовича и клуба «Аль-Наср»
29 июня
До 2026 года ФИФА выплатит РФС 9,5 миллионов долларов
29 июня
Клуб из Катара предложил «Барсе» 100 млн евро за право взять её название
28 июня
Кулибали подтвердил, что перешёл в «Аль-Хиляль» из-за денег
28 июня
Сортировать
Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 08:22
294 миллиона это копейки, даже зарплатную ведомость не покрывает
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 08:17
Один то можно, а одним то обойдется? Не обойдется, потому что победиль ЛЧ получает меньше призовых чем вылетевшая команда из АПЛ. А все остальные миллиарды уходят чинушам из уефа. Поэтому и за нехватки финансирования Шейхи так и будут искать обходные пути дабы влить деньги в Сити , потому что сам Сити ( и не только) не способен заработать, ибо даже победа в ЛЧ денег них..на не дает,максимум на один трансфер не более. А менять правила Уефа не будет, ибо с нынешними правилами можно доить Сити и других на штрафах взятках и т д
Igo0rek
Igo0rek ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 19:06, ред.
Гештальт в виде победы в ЛЧ закрыт. Бан конечно очень сильно подкосит положение Сити, но морально пережить можно.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 18:21
Перес единственный адекватный менеджер среди этих неадекватов. Но сити предал слил проект, пусть теперь хапает 115 дел
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:01
Позорники вот как они выигрывают треблы
ilia77707
ilia77707
вчера в 15:48
Почему наказываю только Ювентус уже который раз , за куда более мелкие нарушения , это говорит о коррупции в УЕФА !"
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 15:25
Давайте УЕФА и АПЛ, баньте клуб, лишайте еврокубков, снимайте очки, приближайте Суперлигу к реализации. Перес матерый прохиндей, он эту идею явно не похоронил, и при любом удобном случае постарается ее реализовать.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 15:20
Ох уж этот шейх, вот ведь преступник. И посмел же тратить деньги на свою собственную команду. Что он вообще себе позволяет?
Karkaz
Karkaz
вчера в 14:37
Лишить победы в лч и отправить в шип!
112910415
112910415
вчера в 13:22
да кто его посадит ?
он же памятник !
Futurista
Futurista ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:05
Потому что на туманном альбионе всё в тумане)...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:42
Минуточку.... Минуточку....
А почему Ювентус напрягают в подобных вопросах, а МС нет?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:44
Ты опять демагогией занимаешься. Речь идёт не о сейчас, когда в клуб вложили многие миллиарды евро, а о том, как, только придя в клуб, шейхи сделали МС "самым прибыльным клубом лиги".

И, я думаю, эти 30 миллионов не с потолка взялись, а были записаны под спонсорский контракт за рекламу на футболках молодёжной лиги какой-нибудь кебабной на Востоке)

Кстати, "Зенит" как раз тоже подобным занимался, австрийский газовый гигант Ondo (ключевые слова тут - главный партнёр "Газпрома" в Европе) перечислил 18 миллионов евро как раз за возможность рекламы на футболках молодёжи)
Elliada
Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 10:38
Был свидетелем передачи 30 млн??? Сити не нужно дополнительное финансирование. Только за требл Сити заработал 294 млн фунтов призовых. А еще есть другие источники дохода. Слухов и домыслов полно, а доказательств нет.
alexgurzan
alexgurzan ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 10:34
Добрый день.
К сожалению, такое иногда случается. Поправил.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:27
Похоже дело пахнет чампионшипом.
ОПС
ОПС
вчера в 10:21
Добрый день! Почему то не пришли очки вчера за лучший комментарий.
rzmv55vnh4sb
rzmv55vnh4sb
вчера в 10:21
Походу лысый не только шарлатан, но ещё и мошенник
qcvze6ma7p4w
qcvze6ma7p4w
вчера в 10:20
Завистники не сидят без дела.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:17
Тут или МС будет признан виновным, или руководство УЕФА может полностью уходить в отставку, учитывая, что шейхи МС с первых же дней сделали аутсайдера АПЛ (на тот момент) первым по заработкам, обвешав его арабскими контрактами.

Впрочем, уверен, что, как обычно, дело спустят на тормозах или обвинят взамен более мелкий клуб в том же самом и его накажут.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:11
Началось в деревне утро. Дорога в Чемпионшип?..
3n98qc68563p
3n98qc68563p
вчера в 10:09
Вот она цена победы в ЛЧ
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 