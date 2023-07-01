«Спортинг» получил компенсацию за уход Леау

«Спортинг» смог получить компенсацию за уход нападающего Рафаэла Леау.
В 2018 году португалец разорвал соглашение с лиссабонцами в одностороннем порядке, а затем перешел в «Лилль».
В эту пятницу португальская комиссия по рынку ценных бумаг (CMVM) получила от «Спортинга» сведения о получении от французского коллектива 19,67 миллиона евро — это компенсация за досрочное прекращение действия договора.
Клуб из Лиссабона намерен добиться выплаты 45 миллионов евро — именно эта сумма была прописана в соглашении Леау в качестве отступных. На данный момент нападающий выступает за «Милан».
По слухам, Леау отказался переходить в топ-клуб из Франции.