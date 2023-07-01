«Спортинг» получил компенсацию за уход Леау

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вчера, 18:42

«Спортинг» смог получить компенсацию за уход нападающего .

В 2018 году португалец разорвал соглашение с лиссабонцами в одностороннем порядке, а затем перешел в «Лилль».

В эту пятницу португальская комиссия по рынку ценных бумаг (CMVM) получила от «Спортинга» сведения о получении от французского коллектива 19,67 миллиона евро — это компенсация за досрочное прекращение действия договора.

Клуб из Лиссабона намерен добиться выплаты 45 миллионов евро — именно эта сумма была прописана в соглашении Леау в качестве отступных. На данный момент нападающий выступает за «Милан».

По слухам, Леау отказался переходить в топ-клуб из Франции.