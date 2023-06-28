Осенью сборные России и Ганы не проведут матч

Президент Федерации футбола Ганы Курт Окрару рассказал, что местная национальная команда не сыграет со сборной России осенью.
Мы сотрудничаем с РФС, но на данный момент наша Федерация не ведет переговоров на тему проведения товарищеского матча Ганы и России в сентябре.
Этой осенью мы точно не сыграем с российской сборной. Потом — будет видно.
Неужели заняться больше нечем чем перебирать команды из второй сотни рейтинга .... и получать отказы с душком?
Неужели заняться больше нечем чем перебирать команды из второй сотни рейтинга .... и получать отказы с душком?