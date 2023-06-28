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Осенью сборные России и Ганы не проведут матч

вчера, 13:21

Президент Федерации футбола Ганы Курт Окрару рассказал, что местная национальная команда не сыграет со сборной России осенью.

Мы сотрудничаем с РФС, но на данный момент наша Федерация не ведет переговоров на тему проведения товарищеского матча Ганы и России в сентябре.

Этой осенью мы точно не сыграем с российской сборной. Потом — будет видно.

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Гана  Россия
Источник: sport24.ru Фото: Сайт si.com/soccer
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Все комментарии
Quake1988
Quake1988
сегодня в 01:23
Епта. Куба, Китай, Белоруссия, Северная Корея... выбирай не хочу...)))
Futurista
Futurista ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:53, ред.
Проверка на лояльность...и саечка за испуг)...
Futurista
Futurista
вчера в 16:51
Гана?...вычёркиваем из списка импортеров российского зерна...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 16:21
Пятая колонна сидит в РФС, судя по нашим футбольным результатам.
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:22
Какая печаль с таким грандом не сыграть.
Сп62
Сп62
вчера в 14:53
Надо огласить весь список с кем мы ещё не сыграем.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:51
Ответ до безобразия прост. РФС кровь из носу надо показать общественности, что он не зря ест хлеб и денно и нощно ищет соперников для сборной, заранее зная, что получат отлуп - отказ.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 14:48
Это понятно, но зачем предлагать зная заведомо ответ - отказ?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Gourcuff Yohanne (раскрыть)
вчера в 14:48
Вот и ещё одно государство появилось на карте Мира. Вы не подскажете, в какой части света ?
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 14:24, ред.
Так Россия недавно сыграла по-тихому с Бразилией и Аргентиной, никто просто не узнал, все соблюдали режим тишины! Счета 5:0 и 6:1 в нашу пользу. Единственный мяч нам забил Месси с пенальти.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Gourcuff Yohanne (раскрыть)
вчера в 14:16
С Тринидадом и Тобаго*
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:12
Они не не хотят им просто англосаксы не разрешают играть с нами . А сыграют будут проблемы у них...
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 14:02
Больший кринж вызывают публичные заявления. после каждого публичного заявления потенциальному спарринг-партнеру нашей сборной звонят сверху и говорят не играть. сделайте матч тихий, проведите все переговоры, подготовку без афиш. футболисты сборной должны ехать в неизвестность, соблюдать режим тишины, запретите пользоваться телефонами и сообщать близким, что готовится матч. пятая колонна не дремлет. Нарушившего тишину объявляйте предателем и сажайте, сажайте, сажайте. афишируйте только в день игры, когда отменить нельзя уже. и только так вы сыграете даже со сборной Венгрии, я не говорю уже об африке или южной америке
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
вчера в 13:57
По моему ещё в сентябре с Тринидад и Тобако не проведут матч:)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:44
Сколько можно предлагать то, что они не хотят?
Неужели заняться больше нечем чем перебирать команды из второй сотни рейтинга .... и получать отказы с душком?
Гость
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