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Москвичи проголосовали за то, чтобы назвать улицы в честь легенд «Спартака»

вчера, 18:10

Жители Москвы проголосовали за то, чтобы назвать улицы столицы в честь легендарных футболистов «Спартака».

Четыре улицы около стадиона «Открытие Банк Арена» могут быть названы в честь личностей, связанных с московским клубом. 60% опрошенных проголосовали за то, чтобы назвать одну из лиц именем комментатора и бывшего председателя спортивного общества «Спартак» Николая Озерова. 46% отдали голоса за то, чтобы назвать улицу в честь основателей клуба братьев Старостиных. 42% проголосовали за улицу Константина Бескова (бывшего тренера «Спартака»), а 44% — за улицу Федора Черенкова.

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Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 07:20


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Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 05:20


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Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:29
А я бы назвал новые улицы так: "Цветочная" и засадил её цветами, "Сиреневая" - сиренью; "Яблоневая" - яблонями; "Жасминовая" - жасмином, и т.п.
Красиво же, чёрт побери ! И братья Старостины с Федей и Николаем Николаевичем поддержали бы меня, уверен в этом.
ABir
ABir
вчера в 23:12
Все эти спортсмены не только прекрасные футболисты, тренеры и руководители, но и замечательные люди. Безусловно они достойны, чтобы в их честь называли улицы и стадионы.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 22:28
А если эти улицы ремонтируются силами спонсоров клуба, историю которого писали эти легенды?
adekvat
adekvat
вчера в 21:29
Москвичи или спартачи живущии в Москве?
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:14
Здравствуйте, Павел!
Павел, я не испытываю ненависти к Спартаку, но и любви, тоже, никогда не питал, несмотря на то, что среди болельщиков этого клуба у меня много добрых знакомых. Переписывание истории- само по себе уже неприлично и отвратительно. Я, особо не вникал никогда в даты, юбилеи Спартака- это чужая мне команда. Я всегда уважал и уважаю этот клуб за его безусловно ярчайшую и большую историю, за его титулы, победы и конечно за великих игроков выступавших за Спартак! Но незабываемая обида на Спартак- у меня имеется, за 2016г.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:00
Неоднозначностей и ещё больше. Например, Николай Петрович Старостин, он же Дед, по сути, основатель "Спартака", считал, что клуб ведёт своё начало с 1932 года как таковой (о чём он писал в своей книге), по сути, Федун же решил переписать историю и "основать" его в 1922 году, практически ни к чему не привязываясь, более того, Википедия уже ведёт начало "Спартака" уверенно с РГО "Сокол" (1883 год), за уши притягивая его к "Красной Пресне" и т.п.

То есть если уж история всё равно переписывается и если создатель клуба был уверен, что "Спартак" как таковой появился в 1932 году, а сейчас уже подтягивается 1883 год, то есть они уже на уровне старейших английских команд ведут своё основание, хотя аж несколько старых наших авторов, которых я читал, утверждали, что у нас до 1920-х годов футбол был на зачаточном уровне и ни о каких клубах речи не могло идти, то зачем вспоминать легенд, на которых самому же "Спартаку" абсолютно плевать?
isamsn
isamsn
вчера в 20:54, ред.
Можно сделать зал спортивной славы клуба, где увековечить легендарных игроков, но только не улицы переименовывать.
Russia_4ever
Russia_4ever ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 20:50
😁 понял
Джексон 8
Джексон 8
вчера в 20:49, ред.
В конюшне - ты-дыщ ба-бах.
Сами ничего придумать не могут. Спам метро станцию назвал и эти туда же. Ща, глядишь, и переулок Заболотного тут как тут.
Rattlehead
Rattlehead ответ Russia_4ever (раскрыть)
вчера в 20:44
Потому что эксплуататоры.
Russia_4ever
Russia_4ever ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 20:41
Почему не заслуживают?)
Capral
Capral
вчера в 20:38, ред.
Да, вероятно ты прав, если бы не одно обстоятельство. Против назначения Бескова на должность тренера в Спартак были Старостины, которые, мягко говоря не любили- ни ДИНАМО, ни Бескова. Более того, в Спартак, Бескова пригласил никто иной, как сам Гришин- болельщик Спартака и тогдашний Первый секретарь московского комитета КПСС, который, лично позвонил Бескову и предложил возглавить Спартак.
Даже увольнение Бескова из Спартака не обошлось без Старостиных в 1987г. Именно они подготовили почву для увольнения и подготовили команду...

Сейчас об этом уже мало кто вспоминает, но это было.
Кроме того, существует история, когда один из братьев, читая газету, где было написано ДИНАМО, и на которое села муха, со словами-"проклятое ДИНАМО"- убил, эту самую муху.

Поэтому, кто же, все-таки, Бесков больше- динамовец или спартаковец, ответ однозначный.
Rattlehead
Rattlehead ответ Russia_4ever (раскрыть)
вчера в 20:37
Улиц в честь ученых полно, а предприниматели этого не заслуживают.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:06, ред.
Ничего страшного и неприемлемого нет в том, что человек играл прекрасно в одном клубе, а тренерских успехов добился в другом. Например, Володя Федотов , сын знаменитого Григория Федотова всю жизнь играл в ЦСКА и в 1970 г. был признан лучшим футболистом СССР, а тренерский талант раскрыл в Спартаке, создав прекрасную команду. Не случайно в день его смерти на могиле встречаются фаны Спартака и ЦСКА и там никогда не бывает конфликтов. Все отдают дань уважения памяти прекрасного футболиста и тренера. Кстати в январе ему исполнилось бы 80 лет. И он был женат до дочери Бескова. Вот как все в футбольном мире переплетено.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:59
Или один из московских притонов.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:56
Новый район Спартак - вполне можно называть.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 19:56
Это будет не улица, а темный переулок.
Capral
Capral ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 19:53
Ох я поржал, ох поржал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
До сих пор не могу успокоиться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:45
Правильное решение,нельзя забывать.
drug01
drug01
вчера в 19:42
Очень хорошо, останутся в нашей памяти!
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 19:38
Соломоново решение! Согласен!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:37
Можно вообще назвать улицу Бескова , а кто его будет считать своим это уже каждому свое мнение . Спартаковцы своим , динамовцы своим и москвичи ...своим
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:34
Можно конечно назвать вместо всяких кооперативных переулков ....окло своего стадиона , как и других стадионов динамо ,цчка , локо....своих героев
Russia_4ever
Russia_4ever
вчера в 19:31
Выдающиеся ученые, предприниматели?..
Пффф!!! Ребята бегали за мячом по полю, вот что достойно памяти поколений!
Capral
Capral
вчера в 19:27
Вот, всё-таки, по поводу Бескова- больная и непростая тема. За несколько лет до его смерти, ему задали вопрос- так кем же, все-таки, он себя позиционирует- динамовцем или спартаковцем? На это, Бесков ответил: "Я- москвич"!

Спартачи приписали его себе. Спорный вопрос. Если про Озерова или братьев Старостиных всё предельно ясно, то в случае с Бесковым вопрос открыт...
То, что такой человек как Бесков- заслужил улицу в свою Честь- это однозначно!!! Вопрос только- в качестве кого?

Кстати, не так давно, болельщики ЦСКА, почему-то, присвоили себе О.В.Долматова- нашего многолетнего капитана, личность, Человека- много лет защищавшего Честь нашего клуба, и которого, к слову сказать, недавно, динамовские болельщики старого поколения признали лучшим опорником клуба за всю его Великую историю!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ баск (раскрыть)
вчера в 18:56
Я ксожалению Москву не знаю,героев много,есть великой отечественной в*йны герои,впервую очередь их именами нужно называть,также не менее,афганская,и обе чеченские в*йны,там тоже много героев,большинство их имен забыто ксожалению!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 18:56
Московский Метрополитен им. Промеса
МХАТ им. Соболева
Зиньковская Галерея...
Абаскальские Горы..
Зобнинские пруды...
"Шамар-Сити"....
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 18:54
Лично я считаю это правильным
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