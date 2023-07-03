Москвичи проголосовали за то, чтобы назвать улицы в честь легенд «Спартака»

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вчера, 18:10

Жители Москвы проголосовали за то, чтобы назвать улицы столицы в честь легендарных футболистов «Спартака».

Четыре улицы около стадиона «Открытие Банк Арена» могут быть названы в честь личностей, связанных с московским клубом. 60% опрошенных проголосовали за то, чтобы назвать одну из лиц именем комментатора и бывшего председателя спортивного общества «Спартак» Николая Озерова. 46% отдали голоса за то, чтобы назвать улицу в честь основателей клуба братьев Старостиных. 42% проголосовали за улицу (бывшего тренера «Спартака»), а 44% — за улицу .