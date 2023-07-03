Москвичи проголосовали за то, чтобы назвать улицы в честь легенд «Спартака»

Жители Москвы проголосовали за то, чтобы назвать улицы столицы в честь легендарных футболистов «Спартака».
Четыре улицы около стадиона «Открытие Банк Арена» могут быть названы в честь личностей, связанных с московским клубом. 60% опрошенных проголосовали за то, чтобы назвать одну из лиц именем комментатора и бывшего председателя спортивного общества «Спартак» Николая Озерова. 46% отдали голоса за то, чтобы назвать улицу в честь основателей клуба братьев Старостиных. 42% проголосовали за улицу Константина Бескова (бывшего тренера «Спартака»), а 44% — за улицу Федора Черенкова.
Хоть и не болельщик Спартака, но считаю, что это правильно, свою историю забывать нельзя и люди все достойны такой памяти. Целый район получится. НО... Легенд у Спартака много, улиц на всех не хватит. Придется выбирать кто легенда, а кто на их фоне середняк. И как мне кажется много криков и споров, кто достоин больше.
Хоть и не болельщик Спартака, но считаю, что это правильно, свою историю забывать нельзя и люди все достойны такой памяти. Целый район получится. НО... Легенд у Спартака много, улиц на всех не хватит. Придется выбирать кто легенда, а кто на их фоне середняк. И как мне кажется много криков и споров, кто достоин больше.
Спартачи приписали его себе. Спорный вопрос. Если про Озерова или братьев Старостиных всё предельно ясно, то в случае с Бесковым вопрос открыт...
То, что такой человек как Бесков- заслужил улицу в свою Честь- это однозначно!!! Вопрос только- в качестве кого?
Кстати, не так давно, болельщики ЦСКА, почему-то, присвоили себе О.В.Долматова- нашего многолетнего капитана, личность, Человека- много лет защищавшего Честь нашего клуба, и которого, к слову сказать, недавно, динамовские болельщики старого поколения признали лучшим опорником клуба за всю его Великую историю!!!
Спартачи приписали его себе. Спорный вопрос. Если про Озерова или братьев Старостиных всё предельно ясно, то в случае с Бесковым вопрос открыт...
То, что такой человек как Бесков- заслужил улицу в свою Честь- это однозначно!!! Вопрос только- в качестве кого?
Кстати, не так давно, болельщики ЦСКА, почему-то, присвоили себе О.В.Долматова- нашего многолетнего капитана, личность, Человека- много лет защищавшего Честь нашего клуба, и которого, к слову сказать, недавно, динамовские болельщики старого поколения признали лучшим опорником клуба за всю его Великую историю!!!