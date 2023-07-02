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Шамар Николсон может пропустить начало сезона

вчера, 14:23

Агент ямайского нападающего «Спартака» Шамара Николсона рассказал, когда игрок вернётся в расположение команды из сборной.

У Шамара будет 10 дней выходных после Золотого кубка КОНКАКАФ. Всё зависит от результата команды. На 13 июля запланированы полуфиналы, на 17 число финал. Возможно, он вернётся 1 августа. Поэтому, Шамар может пропустить начало сезона.

В минувшем сезоне 26-летний Николсон сыграл 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:27
Как Промес сыграл за Севилью, много забил в Ла Лиге?
Тем не менее 20-ку наколотил в РПЛ, и это в 30 лет!

Бонгонда же не в Реале или Барсе играет, а в скромном Кадисе. И то там лучший игрок + один из самых результативных в сезоне.
makkie
makkie
вчера в 15:26
В общем, в первых турах Шамар не помощник.
И нет уверенности, что он в форме и с мотивацией будет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:40
27 матчей - 4 гола....
Его Кассьерра укусил ???

Срочно надо "неудержимого" Бонгонду вести..
У которого кстати тоже эрлинго-холандовские показатели...за Кадис..
31 матч - 4 гола...,
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:29
Ни, чего страшного - Бонгонда подменит...)
x5n8584dxdk2
x5n8584dxdk2
вчера в 14:28
Пропускать начало это уже плохо,чтоб не отразилось на его форме
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