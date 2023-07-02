Шамар Николсон может пропустить начало сезона

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вчера, 14:23

Агент ямайского нападающего «Спартака» рассказал, когда игрок вернётся в расположение команды из сборной.

У Шамара будет 10 дней выходных после Золотого кубка КОНКАКАФ . Всё зависит от результата команды. На 13 июля запланированы полуфиналы, на 17 число финал. Возможно, он вернётся 1 августа. Поэтому, Шамар может пропустить начало сезона.

В минувшем сезоне 26-летний Николсон сыграл 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.