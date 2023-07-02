Шамар Николсон может пропустить начало сезона

Агент ямайского нападающего «Спартака» Шамара Николсона рассказал, когда игрок вернётся в расположение команды из сборной.
У Шамара будет 10 дней выходных после Золотого кубка КОНКАКАФ. Всё зависит от результата команды. На 13 июля запланированы полуфиналы, на 17 число финал. Возможно, он вернётся 1 августа. Поэтому, Шамар может пропустить начало сезона.
В минувшем сезоне 26-летний Николсон сыграл 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.
Тем не менее 20-ку наколотил в РПЛ, и это в 30 лет!
Бонгонда же не в Реале или Барсе играет, а в скромном Кадисе. И то там лучший игрок + один из самых результативных в сезоне.
Тем не менее 20-ку наколотил в РПЛ, и это в 30 лет!
Бонгонда же не в Реале или Барсе играет, а в скромном Кадисе. И то там лучший игрок + один из самых результативных в сезоне.
И нет уверенности, что он в форме и с мотивацией будет.
И нет уверенности, что он в форме и с мотивацией будет.
Его Кассьерра укусил ???
Срочно надо "неудержимого" Бонгонду вести..
У которого кстати тоже эрлинго-холандовские показатели...за Кадис..
31 матч - 4 гола...,
Его Кассьерра укусил ???
Срочно надо "неудержимого" Бонгонду вести..
У которого кстати тоже эрлинго-холандовские показатели...за Кадис..
31 матч - 4 гола...,