Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Суперкубок 2023

Шнуров может выступить на Суперкубке России

вчера, 19:56
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА15.07.2023 в 17:00 Не начался

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров может стать участником концертной программы на Суперкубке России.

Встреча пройдёт 15 июля в Казани, где сыграют «Зенит» и ЦСКА. Ожидается, что Шнуров выступит как до, так и после матча.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: bookmaker-ratings.ru
Джордже Деспотович хочет получить паспорт РФ
Вчера, 10:29
Москвичи проголосовали за то, чтобы назвать улицы в честь легенд «Спартака»
03 июля
Шамар Николсон может пропустить начало сезона
02 июля
Личка рассказал, в каком случае «Динамо» продлит с ним контракт
02 июля
Малком, Кассьерра и Ренан вернулись в расположение «Зенита»
29 июня Видео
Джикия сообщил, что «Бей Беги» примет участие в Кубке России
27 июня
Сортировать
Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:38
Песня будет соответствующая?
112910415
112910415
сегодня в 05:34
каждому времени - свои трубадуры (
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:49, ред.
По экипировке сразу видно, кто болельщик, а кому спонсоры заплатили)...
Futurista
Futurista
вчера в 23:48
Договорились же, что мату не место на футболе...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 22:20, ред.
Ай,уел! Надо же,корявое я ещё корявее сделал! Это не по правилам...Не напрягайся,тебе подсунут из всех источников то,на что пригоден.И не считай других убогими,на основании своего вкуса.Мне оба раздражающих тебя певуна безразличны,но никак в толк не возьму,почему я должен их отрицать вообще,на основании своего неприятия? Потому что они своеобразным образом свою принадлежность к моей стране проявляют?.Фальшиво...картонно.Расскажи лучше о своих пристрастиях,а мы оценим...
galem72
galem72 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:46
шнур - такое себе, получился типичный неохолуй! Он пытается на двух стульях усидеть. Даже со своими псевдовыпадами на бегла и зализами дирижёру, он хочет в удобный момент, который скоро настанет, быть на топе происходящего и не растерять своих клиентов. Так ведёт себя вся медийная массовка.
galem72
galem72 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 21:34
У меня нет тиливизЕра, я не отрицаю! Есть телевизор, который я использую по назначению: черпаю информацию и развлечения из сети, а не злобную пропаганду и картинно-плешивые всехорошести скреп. Айфоном не пользуюсь, поэтому не знаю, какие там у его абонентов привилегии.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 21:31
Шнуров не скрепный? Он Зарядье и Собянина рекламировал, правда, последние пару лет он на Пригожина работал и всё клипы про Беглова снимал, от музыки уже совсем ушёл...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:30
По мне так обоих хоть в топку,хоть на растопку.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:27, ред.
Больше артистов хороших и разных....

Напрасный труд
Напрасный труд ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 21:09, ред.
    galem72
    galem72
    вчера в 20:56
    Без газмана и шамана будет не скрепно. Тиливизерные турбопатриоты не поймут.
    memphis
    memphis
    вчера в 20:42
    Так?
    Выборы, выборы
    Футболисты п..ры)))
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 20:22
    "Шнуров может выступить на Суперкубке России" - хорошо, что хоть не в качестве футболиста.)
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Напрасный труд (раскрыть)
    вчера в 20:18
    Тем более, что за прилюдный мат штраф полагается.
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 20:00
    Лучше не надо,зачем портить событие в мире спорта???
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     