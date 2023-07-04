Шнуров может выступить на Суперкубке России

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров может стать участником концертной программы на Суперкубке России.
Встреча пройдёт 15 июля в Казани, где сыграют «Зенит» и ЦСКА. Ожидается, что Шнуров выступит как до, так и после матча.
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров может стать участником концертной программы на Суперкубке России.
Встреча пройдёт 15 июля в Казани, где сыграют «Зенит» и ЦСКА. Ожидается, что Шнуров выступит как до, так и после матча.
https://www.youtube.com/watch?v=qI1LuJVxU8k
Выборы, выборы
Футболисты п..ры)))
Выборы, выборы
Футболисты п..ры)))