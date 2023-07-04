Джордже Деспотович хочет получить паспорт РФ

Сербский нападающий заявил, что хотел бы получить российское гражданство.

Я хотел бы получить российский паспорт, потому что имею полное на это право — прошло пять лет [с тех пор, как играю в России].

У меня жена и ребёнок с российским паспортом, и я хотел бы так же. Быть российским гражданином для меня — большая честь. Хотел бы найти человека, который ускорит процесс получения российского паспорта.