Джордже Деспотович хочет получить паспорт РФ

Сербский нападающий Джордже Деспотович заявил, что хотел бы получить российское гражданство.
Я хотел бы получить российский паспорт, потому что имею полное на это право — прошло пять лет [с тех пор, как играю в России].
У меня жена и ребёнок с российским паспортом, и я хотел бы так же. Быть российским гражданином для меня — большая честь. Хотел бы найти человека, который ускорит процесс получения российского паспорта.
Напомним, 31-летний Деспотович выступал за «Оренбург», «Рубин» и тульский «Арсенал».
Пока на небе не открылась форточка,откуда выглянула косматая голова и не произнесла :"Мойша,купи наконец лотерейный билет!".
Так и тут.
Пока на небе не открылась форточка,откуда выглянула косматая голова и не произнесла :"Мойша,купи наконец лотерейный билет!".
Так и тут.