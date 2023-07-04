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Джордже Деспотович хочет получить паспорт РФ

вчера, 10:29

Сербский нападающий Джордже Деспотович заявил, что хотел бы получить российское гражданство.

Я хотел бы получить российский паспорт, потому что имею полное на это право — прошло пять лет [с тех пор, как играю в России].

У меня жена и ребёнок с российским паспортом, и я хотел бы так же. Быть российским гражданином для меня — большая честь. Хотел бы найти человека, который ускорит процесс получения российского паспорта.

Напомним, 31-летний Деспотович выступал за «Оренбург», «Рубин» и тульский «Арсенал».

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Все комментарии
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 13:23
А почему бы и нет... почти обрусел в конец.
ОПС
ОПС
вчера в 13:08
Если человек этого захотел, то дай Бог ему удачи и счастья в нашей стране.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:59
Старый еврей полвека ежегодно клал записку к Стене плача,с текстом :"Всевышний,помоги мне выиграть миллион шекелей в лотерею!".
Пока на небе не открылась форточка,откуда выглянула косматая голова и не произнесла :"Мойша,купи наконец лотерейный билет!".
Так и тут.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 11:55
Мы сербов в обиду не дадим!
Но в одном вы правы, вопрос во времени, через 5-10 лет мир будет иной, перестройка началась и процесс необратим.
galem72
galem72 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 11:43
Кто же хочет съесть бедных сербов? ))
TheBoLt
TheBoLt ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 11:42
Сербам без вариантов как бы. их съедят, вопрос лишь времени. я его не осуждаю, каждый ищет спасения
Сп62
Сп62
вчера в 11:41
Надо вступить в ЕР и паспорт обеспечен.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:40
Заверните пжл!
112910415
112910415
вчера в 11:19
вместе мы сила - РФ и Джордже Деспотович !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 11:10
Он только и обязывает, по сути).
adekvat
adekvat
вчера в 10:38
Я знаю этого человека зовут В.В.Путин.
ДСА
ДСА
вчера в 10:38
Паспорт ещё кое к чему и обязывает...
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