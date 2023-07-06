Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор получил высшую награду штата Рио-де-Жанейро.
Она вручается за признание гражданских и культурных заслуг отдельных лиц или учреждений, которые внесли свой вклад в развитие страны и города.
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор получил высшую награду штата Рио-де-Жанейро.
Она вручается за признание гражданских и культурных заслуг отдельных лиц или учреждений, которые внесли свой вклад в развитие страны и города.
но хочется чтобы люди тоже не утыкались в это BLM
человек может делать во благо общество массу полезного, а для обсуждения возьмут все равно тему чернокожих
на этой теме можно получить рейтинги просто
ведь даже негативное обсуждение это все равно активность
но хочется чтобы люди тоже не утыкались в это BLM
человек может делать во благо общество массу полезного, а для обсуждения возьмут все равно тему чернокожих
на этой теме можно получить рейтинги просто
ведь даже негативное обсуждение это все равно активность