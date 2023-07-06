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Винисиус Жуниор получил высшую награду штата Рио-де-Жанейро

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Сидор новый
Сидор новый
вчера в 14:14
Ну насколько он ее заслужил это организаторам наверное виднее...
112910415
112910415
вчера в 13:26
штату Рио-де-Жанейро виднее
Capral
Capral
вчера в 11:53, ред.
Испания, конечно прекрасная страна- одна из красивейших стран Европы, но, что не говори, а крестовые походы начались именно из Испании. Да и фашизм, как уже было сказано, в этой стране засиделся, однажды...

Однако, всё это- не отменяет великолепный и темпераментный испанский футбол!!!
FenixSL
FenixSL ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 11:47
по фактам то да
но хочется чтобы люди тоже не утыкались в это BLM
человек может делать во благо общество массу полезного, а для обсуждения возьмут все равно тему чернокожих
на этой теме можно получить рейтинги просто
ведь даже негативное обсуждение это все равно активность
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 11:31
О чем говорить, если фашизм в Испании был до 1975года.
Моё Почтение, Павел!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 11:26, ред.
Да ладно, всё равно ему дали награду за цвет кожи по факту, как и Рэшфорду дали почётного доктора Манчестерского университета, даже не за то, что он дал денег, а что порекламировал благотворительный фонд, по факту, там один BLM.

Придумали хитрую метрику под BLM, по которой, если благотворитель призвал собирать деньги, он всё равно, что вложил свои, посчитали, что Рэшфорд в итоге вложил 200% своего состояния по ней в благотворительность (фактом своего призыва), и дали ему главный приз.

Там один лорд при этом отдал половину своего состояния на благотворительность, 400 лямов, он по метрике на вторую страницу попал, а на первой - одни чернокожие футболисты, которые твитнули, что нужно деньги собирать.

Что не отменяет факта, что Испания действительно одна из самых расистских стран, сам Тебас - неофранкист, он даже не скрывает.
FenixSL
FenixSL ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 11:11
позор тебе
если не знаешь как он вкладывается в свою страну, город и развитие футбола, то и нечего возмущаться
восторгайся подвигами зюбы и кокоши
тебе это ближе ментально
ДСА
ДСА
вчера в 11:08
Вот так за нытье награды раздают. Просто позор.
Гость
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