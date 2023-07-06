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«Бешикташ» сделал крупное предложение Кузяеву

вчера, 15:46

«Бешикташ» продолжает попытки подписать полузащитника Далера Кузяева, у которого закончился контракт с «Зенитом».

Турецкий клуб предложил россиянину контракт на 4 года с зарплатой 1,5 млн евро за сезон, а также подписной бонус в размере 2 млн евро, который будет выплачиваться 4 года (по 500 000 евро за сезон).

Также «Бешикташ» приготовил для Кузяева 1 млн евро в качестве бонусов.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:06
Вылетит пробкой через 2 месяца....
FRZZ
FRZZ
вчера в 17:36
В конце-концов турки пошлют его подальше из-за больших запросов.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:25
Судя по его карьере он скорее всего останется в санкт-петербургском Зените.
lotsman
lotsman
вчера в 16:52
Далеру стоит призадуматься. Из топ клубов сигналов нет. А здесь хорошие деньги. либо оставаться в Зените.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 16:36, ред.
Так и есть. Выбивает)
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 16:01
Очень хорошее предложение.
Из топ-чемпионатов он такого не дождётся. Только аутсайдеры АПЛ могут такое предложение сделать. Но зачем им какой-то Кузяев, который ничего им не даст?
К сожалению российский футбол угробили деньги. Всякие бездари получают в России больше чем игроки в топовых лигах.
shlomo
shlomo
вчера в 15:53
Главное, Далеру сейчас не перетянуть с ответом в ожидании предложений от клубов из полноценной Европы. Хотелось бы, конечно посмотреть на него в Испании или Италии, но, судя по всему, уже не суждено, к сожалению.....

Ну а так что, хорошие условия, мягко говоря. Если сейчас запариться, можно накропать с 50 человек с Серии А, которые зарабатывают в районе 1,5 М и меньше, и с которыми Кузяев и рядом не стоял..... чего он вообще кочевряжится то? Игрок средний....или опять ЗП себе решил в зине выбить побольше или агент себе выбивает % за трансфер побольше и из за этого все стопорится?
Гость
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