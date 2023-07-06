«Бешикташ» сделал крупное предложение Кузяеву

«Бешикташ» продолжает попытки подписать полузащитника Далера Кузяева, у которого закончился контракт с «Зенитом».
Турецкий клуб предложил россиянину контракт на 4 года с зарплатой 1,5 млн евро за сезон, а также подписной бонус в размере 2 млн евро, который будет выплачиваться 4 года (по 500 000 евро за сезон).
Также «Бешикташ» приготовил для Кузяева 1 млн евро в качестве бонусов.
Ну а так что, хорошие условия, мягко говоря. Если сейчас запариться, можно накропать с 50 человек с Серии А, которые зарабатывают в районе 1,5 М и меньше, и с которыми Кузяев и рядом не стоял..... чего он вообще кочевряжится то? Игрок средний....или опять ЗП себе решил в зине выбить побольше или агент себе выбивает % за трансфер побольше и из за этого все стопорится?
Ну а так что, хорошие условия, мягко говоря. Если сейчас запариться, можно накропать с 50 человек с Серии А, которые зарабатывают в районе 1,5 М и меньше, и с которыми Кузяев и рядом не стоял..... чего он вообще кочевряжится то? Игрок средний....или опять ЗП себе решил в зине выбить побольше или агент себе выбивает % за трансфер побольше и из за этого все стопорится?
Из топ-чемпионатов он такого не дождётся. Только аутсайдеры АПЛ могут такое предложение сделать. Но зачем им какой-то Кузяев, который ничего им не даст?
К сожалению российский футбол угробили деньги. Всякие бездари получают в России больше чем игроки в топовых лигах.
Из топ-чемпионатов он такого не дождётся. Только аутсайдеры АПЛ могут такое предложение сделать. Но зачем им какой-то Кузяев, который ничего им не даст?
К сожалению российский футбол угробили деньги. Всякие бездари получают в России больше чем игроки в топовых лигах.