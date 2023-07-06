«Бешикташ» сделал крупное предложение Кузяеву

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вчера, 15:46

«Бешикташ» продолжает попытки подписать полузащитника , у которого закончился контракт с «Зенитом».

Турецкий клуб предложил россиянину контракт на 4 года с зарплатой 1,5 млн евро за сезон, а также подписной бонус в размере 2 млн евро, который будет выплачиваться 4 года (по 500 000 евро за сезон).

Также «Бешикташ» приготовил для Кузяева 1 млн евро в качестве бонусов.