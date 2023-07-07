Легенда «Рубина» Гёкдениз Карадениз возглавил «Рубин-2»

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вчера, 14:14

Главным тренером «Рубина-2» назначен легендарный полузащитник «Рубина» . Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Специалист прокомментировал своё назначение:

Для меня большая честь вновь надеть форму с эмблемой «Рубина». Я провел здесь лучшие годы карьеры в качестве игрока, отдавался на поле, теперь постараюсь помочь клубу в новом качестве.

В сезоне 2023 года «Рубин-2» будет выступать в Группе 4 «Дивизиона Б» Второй лиги и будет являться частью системы ФК «Рубин».