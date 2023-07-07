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Легенда «Рубина» Гёкдениз Карадениз возглавил «Рубин-2»

вчера, 14:14

Главным тренером «Рубина-2» назначен легендарный полузащитник «Рубина» Гёкдениз Карадениз. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Специалист прокомментировал своё назначение:

Для меня большая честь вновь надеть форму с эмблемой «Рубина». Я провел здесь лучшие годы карьеры в качестве игрока, отдавался на поле, теперь постараюсь помочь клубу в новом качестве.

В сезоне 2023 года «Рубин-2» будет выступать в Группе 4 «Дивизиона Б» Второй лиги и будет являться частью системы ФК «Рубин».

За 10 лет в «Рубине» (2008-2018) Гёкдениз Карадениз сыграл 300 матчей, забил 52 гола. Он является рекордсменом среди легионеров клуба по количеству сыгранных матчей, а также лучшим бомбардиром команды в РПЛ – 39 голов.

Легенда «Рубина» Гёкдениз Карадениз возглавил «Рубин-2»

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Все комментарии
chromage
chromage
сегодня в 05:51
В Рубине-2 наберется опыта и потом главную команду тренировать. С возвращением, Черномор!
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 18:44
Очень достойное назначение... заслужил этот пост но праву. Удачи!
KTS16
KTS16
вчера в 17:39, ред.
Гек легенда. Его гол Барселоне до сих пор в памяти
ДСА
ДСА
вчера в 17:03
Ну это практически любительский футбол. Там приличных зарплат точно нет.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 15:40
Я даже,и не слыхал,про Рубин-2!!!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 15:33
МИнус один безработный в "Райском саду".Поздравляем с возвращением в джунгли!
FenixSL
FenixSL
вчера в 15:33
крутой игрок и мужик
удачи
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:57
Этот парень достоин рубиновых знамен!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 14:45
Удачи, янычар!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:43
Черномор..с возвращением в систему!
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:18
Турок по ходу останется в Татарстане ещё на долго. Удачи.
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