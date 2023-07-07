Легенда «Рубина» Гёкдениз Карадениз возглавил «Рубин-2»

Главным тренером «Рубина-2» назначен легендарный полузащитник «Рубина» Гёкдениз Карадениз. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.
Специалист прокомментировал своё назначение:
Для меня большая честь вновь надеть форму с эмблемой «Рубина». Я провел здесь лучшие годы карьеры в качестве игрока, отдавался на поле, теперь постараюсь помочь клубу в новом качестве.
В сезоне 2023 года «Рубин-2» будет выступать в Группе 4 «Дивизиона Б» Второй лиги и будет являться частью системы ФК «Рубин».
За 10 лет в «Рубине» (2008-2018) Гёкдениз Карадениз сыграл 300 матчей, забил 52 гола. Он является рекордсменом среди легионеров клуба по количеству сыгранных матчей, а также лучшим бомбардиром команды в РПЛ – 39 голов.
удачи
удачи