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Постекоглу дал комментарий касательно будущего Кейна

вчера, 08:58

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу ответил на вопрос о возможном уходе нападающего Харри Кейна из команды.

Гарантии, что Кейн останется? Я не получал никаких заверений. Я бы и не ожидал этого.

В таких делах никогда нельзя говорить однозначно. Сейчас я знаю только то, что Харри — часть команды, и я с нетерпением жду начала работы с ним.

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Все комментарии
b63gxp774k4q
b63gxp774k4q
вчера в 13:35
Самый лучший из англичан, это Кейни Харричан)
mcpud7qt5zyx
mcpud7qt5zyx
вчера в 13:34
Часть команды - часть корабля!
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:50
Вероятность ухода Кейна именно в это ТО действительно очень высока, т.к если сейчас Леви не примет предложение со стороны заинтересованных в Кейне клубов, то через пол года Кейн уже сам будет решать свою судьбу и тут уже старина Леви будет кусать локти, что не продал его сейчас....
Вроде как Бавария дает за Кейна 80 млн, так это отличные деньги за игрока, у которого остался год по контракту и к тому же Кейн уже не молод......
Вообще, вопрос с продажей Кейна нужно решить быстро и четко...да продаем или нет, не продаем!!! Эта неразбериха идет во вред работе тренерского штаба! Тренер должен четко снать, останется ли в его команде основной форвард, или ему придется наигрывать другого игрока, или вообще менять схему игры....так что Леви нужно быстрее определяться с этим, желательно до предсезонных сборов!!!!
sova147
sova147
вчера в 10:22
Значит сам решит где ему лучше играть!!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:25
Анге хоть честно сказал, что "в таких делах никогда нельзя говорить однозначно".
Гость
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