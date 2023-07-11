Постекоглу дал комментарий касательно будущего Кейна

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу ответил на вопрос о возможном уходе нападающего Харри Кейна из команды.
Гарантии, что Кейн останется? Я не получал никаких заверений. Я бы и не ожидал этого.
В таких делах никогда нельзя говорить однозначно. Сейчас я знаю только то, что Харри — часть команды, и я с нетерпением жду начала работы с ним.
Вроде как Бавария дает за Кейна 80 млн, так это отличные деньги за игрока, у которого остался год по контракту и к тому же Кейн уже не молод......
Вообще, вопрос с продажей Кейна нужно решить быстро и четко...да продаем или нет, не продаем!!! Эта неразбериха идет во вред работе тренерского штаба! Тренер должен четко снать, останется ли в его команде основной форвард, или ему придется наигрывать другого игрока, или вообще менять схему игры....так что Леви нужно быстрее определяться с этим, желательно до предсезонных сборов!!!!
Вроде как Бавария дает за Кейна 80 млн, так это отличные деньги за игрока, у которого остался год по контракту и к тому же Кейн уже не молод......
Вообще, вопрос с продажей Кейна нужно решить быстро и четко...да продаем или нет, не продаем!!! Эта неразбериха идет во вред работе тренерского штаба! Тренер должен четко снать, останется ли в его команде основной форвард, или ему придется наигрывать другого игрока, или вообще менять схему игры....так что Леви нужно быстрее определяться с этим, желательно до предсезонных сборов!!!!