Постекоглу дал комментарий касательно будущего Кейна

Главный тренер «Тоттенхэма» ответил на вопрос о возможном уходе нападающего из команды.

Гарантии, что Кейн останется? Я не получал никаких заверений. Я бы и не ожидал этого.

В таких делах никогда нельзя говорить однозначно. Сейчас я знаю только то, что Харри — часть команды, и я с нетерпением жду начала работы с ним.