В Нидерландах отреагировали на слухи об интересе «Фейеноорда» к Захаряну

Голландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал слухи об интересе «Фейеноорда» к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.
Мой коллега, который следит за «Фейеноордом», подтверждает: Захарян — серьезный кандидат на усиление для клуба. Команда ищет «десятку», потому что не может позволить себе Шиманьски. Заплатить за Захаряна для клуба не должно стать проблемой.
Эредивизия отличный чемпионат для молодых и перспективных игроков, а Арсен безусловно является таким! Долгое время слухи связывали Арсена с Челси, но не факт, что заиграть сразу в АПЛ у Арсена получилось бы, вполне возможно, проходил бы обкатку в арендах, а тут в Нидерландах и игровая практика будет, и выступление в ЛЧ, и если хорошо проявит себя, то его с радостью продадут в более сильный чемпионат, т.к все клубы в Эредивизии живут за счет раскрытия и продажи молодых игроков.
Вот только мне интересно, а за сколько хотят ккпить Захаряна?! Неужели он стоит дешевле чем Шимански??? Как по мне, Арсен сильнее поляка!
Эредивизия отличный чемпионат для молодых и перспективных игроков, а Арсен безусловно является таким! Долгое время слухи связывали Арсена с Челси, но не факт, что заиграть сразу в АПЛ у Арсена получилось бы, вполне возможно, проходил бы обкатку в арендах, а тут в Нидерландах и игровая практика будет, и выступление в ЛЧ, и если хорошо проявит себя, то его с радостью продадут в более сильный чемпионат, т.к все клубы в Эредивизии живут за счет раскрытия и продажи молодых игроков.
Вот только мне интересно, а за сколько хотят ккпить Захаряна?! Неужели он стоит дешевле чем Шимански??? Как по мне, Арсен сильнее поляка!
Даже, если Захарян стоит дешевле, чем Шиманськи, в этом тоже есть логика. Во-первых, Шиманськи год отыграл в европейском клубе и сыграл в ЛЕ. А во-вторых, Шиманськи - универсал, выполняет большой объем работы на поле, а Захарян нет.
У Шиманськи уже имеется необходимый европейский опыт, это то, чего нет у Захаряна.
Если говорить конкретно о Шиманськи, то судя по его играм в ЛЕ за Фейеноорд, особенно против Ромы, он не очень себя проявил. Более того, в полуфинале, он имел несколько хороших моментов, нo не реализовал их. В общем, вопросы по его игре имеются. Одно дело - удачные действия в чемпионате Голландии, и совсем другое в играх европейского уровня, даже в таком примитивном турнире как ЛЕ.
Думаю, его переход в турецкий клуб тоже неслучаен. В противном случае, им заинтересовался бы клуб более авторитетный нежели турецкий.
Даже, если Захарян стоит дешевле, чем Шиманськи, в этом тоже есть логика. Во-первых, Шиманськи год отыграл в европейском клубе и сыграл в ЛЕ. А во-вторых, Шиманськи - универсал, выполняет большой объем работы на поле, а Захарян нет.
У Шиманськи уже имеется необходимый европейский опыт, это то, чего нет у Захаряна.
Если говорить конкретно о Шиманськи, то судя по его играм в ЛЕ за Фейеноорд, особенно против Ромы, он не очень себя проявил. Более того, в полуфинале, он имел несколько хороших моментов, нo не реализовал их. В общем, вопросы по его игре имеются. Одно дело - удачные действия в чемпионате Голландии, и совсем другое в играх европейского уровня, даже в таком примитивном турнире как ЛЕ.
Думаю, его переход в турецкий клуб тоже неслучаен. В противном случае, им заинтересовался бы клуб более авторитетный нежели турецкий.