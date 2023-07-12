В Нидерландах отреагировали на слухи об интересе «Фейеноорда» к Захаряну

Голландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал слухи об интересе «Фейеноорда» к полузащитнику «Динамо» .

Мой коллега, который следит за «Фейеноордом», подтверждает: Захарян — серьезный кандидат на усиление для клуба. Команда ищет «десятку», потому что не может позволить себе Шиманьски. Заплатить за Захаряна для клуба не должно стать проблемой.