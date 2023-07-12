Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

В Нидерландах отреагировали на слухи об интересе «Фейеноорда» к Захаряну

вчера, 11:11

Голландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал слухи об интересе «Фейеноорда» к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

Мой коллега, который следит за «Фейеноордом», подтверждает: Захарян — серьезный кандидат на усиление для клуба. Команда ищет «десятку», потому что не может позволить себе Шиманьски. Заплатить за Захаряна для клуба не должно стать проблемой.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Берковский перейдёт в «Химки»
Сегодня, 16:36
Агент Амарти заявил, что игрок не перейдёт в «Спартак»
Сегодня, 14:41
СлухиБывший защитник «Лестера» Амарти готов перейти в «Спартак»
Сегодня, 14:24
У Мирзова есть предложения из-за границы
Сегодня, 13:49
СлухиНаир Тикнизян может перейти в «Вольфсбург»
Сегодня, 13:38
Слухи«Галатасарай» хочет подписать защитника «Динамо»
Сегодня, 12:55
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:40
Спасибо, Дружище!!!
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:34
Примите мои поздравления! Коллекция пополняется, это хорошо!
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 17:24
Саркис, я вчера приобрел еще несколько значков- Астон Вилла, Эвертон и Алмерия.
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:56
Добрый вечер, Виктор!
Ну что сказать, шах и мат! Вполне весомые аргументы! 😉💪
Capral
Capral
вчера в 15:36
Спасибо, Админ!!!
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 15:11, ред.
Приветствую, Саркис!

Даже, если Захарян стоит дешевле, чем Шиманськи, в этом тоже есть логика. Во-первых, Шиманськи год отыграл в европейском клубе и сыграл в ЛЕ. А во-вторых, Шиманськи - универсал, выполняет большой объем работы на поле, а Захарян нет.
У Шиманськи уже имеется необходимый европейский опыт, это то, чего нет у Захаряна.

Если говорить конкретно о Шиманськи, то судя по его играм в ЛЕ за Фейеноорд, особенно против Ромы, он не очень себя проявил. Более того, в полуфинале, он имел несколько хороших моментов, нo не реализовал их. В общем, вопросы по его игре имеются. Одно дело - удачные действия в чемпионате Голландии, и совсем другое в играх европейского уровня, даже в таком примитивном турнире как ЛЕ.

Думаю, его переход в турецкий клуб тоже неслучаен. В противном случае, им заинтересовался бы клуб более авторитетный нежели турецкий.
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:12, ред.
Я считаю что переход в Фейеноорд стал бы отличным трамплином для Арсена.

Эредивизия отличный чемпионат для молодых и перспективных игроков, а Арсен безусловно является таким! Долгое время слухи связывали Арсена с Челси, но не факт, что заиграть сразу в АПЛ у Арсена получилось бы, вполне возможно, проходил бы обкатку в арендах, а тут в Нидерландах и игровая практика будет, и выступление в ЛЧ, и если хорошо проявит себя, то его с радостью продадут в более сильный чемпионат, т.к все клубы в Эредивизии живут за счет раскрытия и продажи молодых игроков.

Вот только мне интересно, а за сколько хотят ккпить Захаряна?! Неужели он стоит дешевле чем Шимански??? Как по мне, Арсен сильнее поляка!
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 14:10
Пока Захарян переходит Кузяев уже принят в Гавре во Франции.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 13:54
Ваня, я тебе больше скажу, Заха не просто не сильнее поляка- он значительно слабее. Шиманськи- стабильный футболист, а это, как известно- один из главных показателей класса. Арсен- натура впечатлительная, тонкая и очень нестабилен. Возможно, пока...
stanichnik
stanichnik ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 13:46
Уточнение:
.....за меньшую сумму оговорённую в контракте, но только при условии, что будет команда не из России.
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:24, ред.
Ну, если уже ещё одно известное издание подтверждает об интересе прошлогоднего футбольного чемпиона Голландии к Захаряну, то вероятность его перехода в Фейеноорд значительно возрастает. Действующий контракт футболиста с клубом заканчивается через год и соответственно возникает вопрос, за какую сумму голландцы готовы приобрести Арсена, если Шиманьски, права на которого тоже принадлежат Динамо, они отказались покупать дороже десяти миллионов евро? Сегодня трансфермаркет оценивает нашего игрока в пятнадцать миллионов евро, а отступные за него ещё дороже, двадцать. Но Арсен ничуть не сильнее Себастьяна, разве что только моложе. Клуб обещал отпустить своего футболиста при поступлении выгодного предложения и за меньшую сумму оговорённую в контракте, но только при условии, что будет команда из России. Сейчас такой вариант обозначился. Ждём развития событий.
ОПС
ОПС
вчера в 12:18
Если переход состоится, то это будет для Захаряна неплохо. Все таки Фейеноорд постоянно выступает в еврокубках и это неплохой шанс засветиться.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:16
Нидерланды для Захаряна, один из самых лучших вариантов для продолжения своей карьеры.
Naherger
Naherger
вчера в 11:36
Не думаю,что Захарян дешевле шиманьски😅
galem72
galem72 ответ Рaтмир (раскрыть)
вчера в 11:34
В каком другом чемпионате? На мой взгляд, Эридивизия — отличный вариант для роста Арсена.
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 11:14
Наверное хотелось бы чтобы он попробовал свои силы в другом чемпионате.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 